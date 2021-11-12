В субботу, 13-го ноября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Белино Поле» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Матч, безусловно, очень важный для Украины в свете борьбы за второе место в группе D. Обе команды соседи по турнирной таблице, которые пока не выходят из группы и являются ближайшими преследователями украинцев в отборе на чемпионат мира.

Сборная Боснии и Герцеговины за шесть туров текущего отбора на чемпионат мира в Катаре сумела добыть только одну победу, которую одержала над Казахстаном (2:0), кроме того, четыре раза сыграла вничью. В предыдущем туре боснийцы разошлись миром с Украиной (1:1) и на данный момент имеют 7 очков и 4-е место в таблице.

Сборная Финляндии за шесть туров сумела добыть по две победы и ничьи, которые принесли восемь очков и третью позицию в турнирной таблице. После двух подряд поражений от Франции (0:2) и Украины (1:2) финны обыграли сборную Казахстана. (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина - Финляндия.