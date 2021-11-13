Тренер Боснии: «Я такого не ожидал. Очень много ошибок»

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев остался разочарован домашним поражением 1:3 в матче отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Команда потеряла шансы выйти из группы.

«Хочу извиниться перед болельщиками. Дали им надежду, но сыграли очень плохо. Очень много ошибок, а два гола пропустили, когда находились в численном большинстве».

«Я такого не ожидал. Возможно, сильно перегорели из-за желания победить», - сказал Петев.

16 октября Босния завершит отбор матчем против Украины. Сопернику уже ничего не нужно, а вот команду Александра Петракова устроит только победа.