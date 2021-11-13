В субботу, 13-го ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии.
Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.
Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3
Менало (69) - Форсс (29), Лод (51), О'Шонесси (73)
Незабитый пенальти Пукки
Гол Форсса
Удаление Райталы
Лучшие моменты первого тайма
Гол Лода
Гол Менало
Гол О'Шоннеси
Лучшие моменты второго тайма
(новость обновляется)
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэниел О'Шонесси (Финляндия).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Менало (Босния и Герцеговина).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Лод (Финляндия).
|37'
|Юкка Райтала (Финляндия) получает красную карточку.
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Форсс (Финляндия).
Источник — Sport.ua
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