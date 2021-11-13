Босния и Герцеговина
1 : 3
Финляндия
13.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча отбора ЧМ-2022

  • 13.11.2021 17:47
  • 3912 просмотров
  • 3 комментария
Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

В субботу, 13-го ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. 

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.

Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3

 Менало (69) - Форсс (29), Лод (51), О'Шонесси (73)

Незабитый пенальти Пукки

Гол Форсса

Удаление Райталы

Лучшие моменты первого тайма

Гол Лода

Гол Менало

Гол О'Шоннеси

Лучшие моменты второго тайма

(новость обновляется)

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Дэниел О'Шонесси (Финляндия).
69' ГОЛ ! Мяч забил Лука Менало (Босния и Герцеговина).
50' ГОЛ ! Мяч забил Робин Лод (Финляндия).
37' Юкка Райтала (Финляндия) получает красную карточку.
29' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Форсс (Финляндия).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    andyck06
    online
    andyck06, 13.11.2021 18:29
    0
    bolelschik, 13.11.2021 18:00
    Европа тянет Финляндию, Украине не светит
    так і є...
    Ссылка
    andyck06
    online
    andyck06, 13.11.2021 18:28
    0
    третий гол -- вне игры...
    Ссылка
    bolelschik
    bolelschik, 13.11.2021 18:00
    0
    Европа тянет Финляндию, Украине не светит
    Ссылка
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