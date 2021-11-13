Босния и Герцеговина
1 : 3
Финляндия
13.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не в пользу Украины. Сборная Финляндии на выезде обыграла Боснию

Финляндия в меньшинстве уверенно победила Боснию и Герцеговину

  • 13.11.2021 17:56
  • 8659 просмотров
  • 43 комментария
Не в пользу Украины. Сборная Финляндии на выезде обыграла Боснию
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В субботу, 13-го ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретились сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. Матч прошел в Зенице на стадионе «Белино Поле». Матч, безусловно, был очень важный для Украины в свете борьбы за второе место в группе D. 

Босния и Герцеговина владела инициативой на старте матча, Финляндия в основном оборонялась. На 25-й минуте гости заработали пенальти, который не реализовал Пукки. Впрочем, через 4 минуты финны все же забили гол, снова в центре внимания был Пукки, после прострела которого Форсс корпусом отправил мяч в сетку ворот Шехича. На 37-й минуте Райтала грубо сыграл против Колашинаца и оставил свою команду в меньшинстве. Босния преимуществом в первом тайме не воспользовалась.

На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами, а на 51-й минуте финны уже в меньшинстве забили второй гол: Пукки у правой штанги выцарапал мяч, скинул его Хямялайнену, тот пяткой отдал под удар Лоду, который мощно выстрелил без шансов для Шехича.  На 69-й минуте боснийцы сократили отставание, когда в касание после подачи со штрафного эффектно сыграл вышедший на замену Менало. Фины ответили быстро, уже через четыре минуты так же в касание после стандарта переправил мяч в ворота Боснии О'Шонесси.

Боснийцы пытались отыграться в остаток времени, но финны здорово оборонялись и победный счет удержали. После этого матча Босния и Герцеговина потеряла все шансы на вторую строчку в таблице, теперь основная борьба за выход в плей-офф разгорится между Финляндией и Украиной, которые в последнем туре сыграют с Францией и Боснией соотвественно. 

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.

Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3

 Менало (69) - Форсс (29), Лод (51), О'Шонесси (73)

На 25-й минуте Пукки не реализовал пенальти (вратарь)

 Пьянич (24), Прцич (84)

 Райтала (37)

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедоджич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Чивич, Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Цимирот (Гояк, 56), Стеванович, Превляк, Крунич (Менало, 66)

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Лод, Форсс (Ниссиля, 46), Райтала, Хямяляйнен, Камара, Шюллер, Иванов (Араюри, 80), Вяйсянен, Пукки (Йенсен, 80)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион: «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина)

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – ФИНЛЯНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(51 голос)

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Комментарии
Сначала:
    sRUssia
    online
    sRUssia, 13.11.2021 18:23
    +11
    Подякуйте Миколенку за топ-рівень у домашньому матчі з фінами... Караваю за вояж в Казахстан... та й е-е-е-е-еАндрію Миколайовичу...
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    Cityzen83
    Cityzen83, 13.11.2021 18:03
    +7
    Ну шо хлопаки! С детства за Францию
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    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 13.11.2021 18:02
    +6
    Вроде, всё не в пользу Украины, если не пару но:
    1. Боснийцы мёртвые физически и полностью деморализованы.
    2. Финны мёртвые физически выходят на Францию.
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    kon10000
    kon10000, 13.11.2021 18:29
    +5
    Не переживайте вы так. Незаинтересованным взглядом видно, что шансов на второе место у Украины гоаздо больше, чем у финнов. Если не обыгрывать немотивированную Боснию, то и ехать в Катар незачем, а если отгрузить им мяча 2-3, то финнов и ничья не спасет. А проигрывать Франция не будет, для чемпионов мира это несолидно. Ничейку сгоняет, не напрягаясь, и все дела.
    Все будет хорошо))
    Если в стыках на Италию или Швейцарию не нарветесь...
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    Олег фурманюк
    online
    Олег фурманюк, 13.11.2021 18:15
    +5
    igogo, 13.11.2021 18:04
    И опять в чужих руках. Не тошно?
    Да и бошняки гордость должны иметь, что бы тупо слить нашим.
    Ещё и 3:0 могут с Джеко устроить.
    Все верно.
    Боснийцам пофиг на результат.
    А вот красивую игру показать могут.
    На расслабоне в кайф!
    Тяжко нашим будет!
    Да и Французы сильно упираться Финам не будут, сегодня Казахов порвут, и можно билеты в Катар покупать, а игра с Финами простая формальность!!!
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.11.2021 18:14
    +5
    Любая победа Украины и невыигрыш Финляндии у Франции в принципе выводит наших плей-офф.
    Но есть ньюанс.
    При этом финны должны забить на 1 гол меньше Украины.!
    /
    Мы 1:0 , они 0:0.
    Очков будет, равенство.
    Разница по 10-8. И наши дальше, по личным.
    /
    А если мы 1:0, а они 1:1.
    Тогда очков поровну, разница 10-8, а у них 11-9 и они пойдут дальше за счёт большего количества Забитых.
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    Webracer
    online
    Webracer, 13.11.2021 18:20
    +4
    Якщо відверто.
    Хотіли б що на місці Фінлянлії зараз була Україна з її розкладами, а Фінляндія на місці України?
    Щоб це нам треба було грати з Французами, а Фінам обігрувати немотивованих Боснійців.
    Я б не хотів.
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    igogo
    igogo, 13.11.2021 18:02
    +4
    Вот теперь и видно, кто самый сильный из середняков группы.
    Сыграно одинаково и Суоми - вторые.
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    Ked
    online
    Ked, 13.11.2021 18:31
    +3
    Вот если честно, фины неплохую команду создали, прогресс виден. Наверняка они заслуживают на плей-офф, что не скажешь про нас, одни мучения весь отбор. Так может нашим нужен хороший урок на будущее?!
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 13.11.2021 18:04
    +3
    У Украины всё получится
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    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 18:01
    +3
    скажем так наши шансы не меньше чем у финнов
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    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 13.11.2021 18:28
    +2
    з одного боку шкода якщо ми навіть друге місце не посядемо, а з іншого хай хробак в серці наших футбольоров дирку прогризе! Може це на майбутнє стане їм наукою і ми не будемо валідол ковтати прям після кожного, кожного(!) матчу нашої збірної!
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    Webracer
    online
    Webracer, 13.11.2021 18:23 (изменен)
    +2
    Виграти 2:0 у Боснії і нехай фіни навіть грають у результативну нічию (у що мало віриться, я про нічию взагалі).
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    romeoboss
    romeoboss, 13.11.2021 18:20
    +2
    Так, у Босніі треба вигравати обовязкого і як наікраще було би побільше забивати.
    Бо можливо будуть рахувати забити та пропущение голи.
    Але і Французам після перемоги у Казахів вже мало що буде потрібно з Фінами!
    Вдача до кого вона буде прихильно до нас або до Суомі?
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    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 13.11.2021 18:10
    +2
    Ну еще не все пропало. Финнам нужно по любому забивать гол французам, если хотят выйти из группы, но это в случае нашей победы над Боснией, а так если мы не выигрываем, то могут и с разгромом проигрывать. Но если вдруг мы выигрываем у Боснии, то финнов 0-0 не устраивает с Францией. А вот смогут ли они забить Франции гол, ну это я не знаю, даже третий состав негров будет биться за основу
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    Artem !
    Artem !, 13.11.2021 18:09
    +2
    Фіни заслуговують на плей-офф. Нашій збірній краще відпочити та зробити висновки.
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    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 18:01
    +2
    да почему не в пользу, боснийцы все силы отдали в этом матче, на дизморали, шансы их победить повышаются. финнам с французами нужна результативная ничья или победа. вполне реальные шансы пройти дальше в отборе для Украины.
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    Zhorik678
    online
    Zhorik678, 13.11.2021 18:31
    +1
    не понятно почему кто то должен играть в пользу украины надо было самим думать и играть
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    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 18:31
    +1
    kon10000, 13.11.2021 18:29
    Не переживайте вы так. Незаинтересованным взглядом видно, что шансов на второе место у Украины гоаздо больше, чем у финнов. Если не обыгрывать немотивированную Боснию, то и ехать в Катар незачем, а если отгрузить им мяча 2-3, то финнов и ничья не спасет. А проигрывать Франция не будет, для чемпионов мира это несолидно. Ничейку сгоняет, не напрягаясь, и все дела.
    Все будет хорошо))
    Если в стыках на Италию или Швейцарию не нарветесь...
    "если не побеждать Казахстан, то на ЧМ делать нечего", "если не побеждать Казахстан, то на ЧМ делать нечего" 2.0, "Если не обыгрывать немотивированную Боснию..."
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    Nomad
    online
    Nomad, 13.11.2021 18:16
    +1
    Слава Чебан, 13.11.2021 18:09
    каком катаре? У финов шансов очень мало туда поехать
    В таблицу посмотри.)
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