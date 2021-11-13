Не в пользу Украины. Сборная Финляндии на выезде обыграла Боснию

В субботу, 13-го ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретились сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. Матч прошел в Зенице на стадионе «Белино Поле». Матч, безусловно, был очень важный для Украины в свете борьбы за второе место в группе D.
Босния и Герцеговина владела инициативой на старте матча, Финляндия в основном оборонялась. На 25-й минуте гости заработали пенальти, который не реализовал Пукки. Впрочем, через 4 минуты финны все же забили гол, снова в центре внимания был Пукки, после прострела которого Форсс корпусом отправил мяч в сетку ворот Шехича. На 37-й минуте Райтала грубо сыграл против Колашинаца и оставил свою команду в меньшинстве. Босния преимуществом в первом тайме не воспользовалась.
На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами, а на 51-й минуте финны уже в меньшинстве забили второй гол: Пукки у правой штанги выцарапал мяч, скинул его Хямялайнену, тот пяткой отдал под удар Лоду, который мощно выстрелил без шансов для Шехича. На 69-й минуте боснийцы сократили отставание, когда в касание после подачи со штрафного эффектно сыграл вышедший на замену Менало. Фины ответили быстро, уже через четыре минуты так же в касание после стандарта переправил мяч в ворота Боснии О'Шонесси.
Боснийцы пытались отыграться в остаток времени, но финны здорово оборонялись и победный счет удержали. После этого матча Босния и Герцеговина потеряла все шансы на вторую строчку в таблице, теперь основная борьба за выход в плей-офф разгорится между Финляндией и Украиной, которые в последнем туре сыграют с Францией и Боснией соотвественно.
Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.
Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3
Менало (69) - Форсс (29), Лод (51), О'Шонесси (73)
На 25-й минуте Пукки не реализовал пенальти (вратарь)
Пьянич (24), Прцич (84)
Райтала (37)
Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедоджич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Чивич, Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Цимирот (Гояк, 56), Стеванович, Превляк, Крунич (Менало, 66)
Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Лод, Форсс (Ниссиля, 46), Райтала, Хямяляйнен, Камара, Шюллер, Иванов (Араюри, 80), Вяйсянен, Пукки (Йенсен, 80)
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Стадион: «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина)
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – ФИНЛЯНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
1. Боснийцы мёртвые физически и полностью деморализованы.
2. Финны мёртвые физически выходят на Францию.
Все будет хорошо))
Если в стыках на Италию или Швейцарию не нарветесь...
Да и бошняки гордость должны иметь, что бы тупо слить нашим.
Ещё и 3:0 могут с Джеко устроить.
Боснийцам пофиг на результат.
А вот красивую игру показать могут.
На расслабоне в кайф!
Тяжко нашим будет!
Да и Французы сильно упираться Финам не будут, сегодня Казахов порвут, и можно билеты в Катар покупать, а игра с Финами простая формальность!!!
Но есть ньюанс.
При этом финны должны забить на 1 гол меньше Украины.!
/
Мы 1:0 , они 0:0.
Очков будет, равенство.
Разница по 10-8. И наши дальше, по личным.
/
А если мы 1:0, а они 1:1.
Тогда очков поровну, разница 10-8, а у них 11-9 и они пойдут дальше за счёт большего количества Забитых.
Хотіли б що на місці Фінлянлії зараз була Україна з її розкладами, а Фінляндія на місці України?
Щоб це нам треба було грати з Французами, а Фінам обігрувати немотивованих Боснійців.
Я б не хотів.
Сыграно одинаково и Суоми - вторые.
Бо можливо будуть рахувати забити та пропущение голи.
Але і Французам після перемоги у Казахів вже мало що буде потрібно з Фінами!
Вдача до кого вона буде прихильно до нас або до Суомі?
Все будет хорошо))
Если в стыках на Италию или Швейцарию не нарветесь...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.