Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Лацио

Сегодня, 30 октября «Аталанта» в 11-м туре Серии А дома принимает «Лацио». Начало матча – в 16:00 по Киеву. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на матч.

Состав «Аталанты»: Муссо, Де Роон, Демирал, Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Мэле, Пашалич, Иличич, Сапата

