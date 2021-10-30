Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Лацио

Сегодня, 30 октября «Аталанта» в 11-м туре Серии А дома принимает «Лацио». Начало матча – в 16:00 по Киеву. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на матч.
Состав «Аталанты»: Муссо, Де Роон, Демирал, Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Мэле, Пашалич, Иличич, Сапата
👥 Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 30, 2021
⚡️ Team news is in!
Presented by @Plus500#AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/3uoB8vOe6r
Источник — Twitter
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