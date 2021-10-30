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Аталанта
0 : 0
Лацио
30.10.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

У Руслана Малиновского и партнеров в этом сезоне не все в порядке с матчами против топ-соперников

  • 30.10.2021 01:04
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Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 октября, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч одиннадцатого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местная «Аталанта» и римский «Лацио». Стартовый свисток рефери Марко Гуиды из Торре-Аннунциаты прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Аталанта


Команда Джан Пьеро Гасперини в этом сезоне стартовала не настолько успешно, как годом ранее, поэтому ее текущее положение в национальном первенстве далеко от идеального. Бергамаски только успели подняться в еврокубковую зону, но по итогам предстоящей игры вполне могут оказаться вновь отброшенными к экватору турнирной таблицы. Особенно тревожить фанатов «оробичи» в этом контексте должен тот факт, что в статусных поединках нового сезона их команда еще не побеждала.

Матч против «Лацио» для «Аталанты» будет проходить в контексте подготовки к ответной игре на своем поле против английского «Манчестер Юнайтед». Близость решающих матчей в Лиге чемпионов УЕФА подсказывает нам, что коллектива Гасперини может и не хватить для полноценной битвы на два фронта, поэтому «Богине» предстоит правильно распределять баланс сил, и уже потом думать о том, как достигать результата в таких условиях. Как можно судить по опыту прошлых топ-матчей с ее участием, проблемы могут возникнуть в самый неподходящий момент.

Лацио


Подопечные Маурицио Сарри как раз и являются тем преследователем, который может настичь «Аталанту», в случае собственного успеха. Что можно сразу отметить по впечатлениям от предыдущих топ-матчей, в которых принимал участие «Лацио», так это то, что настроить своих подопечных на отдельно взятый поединок опытный итальянский наставник может без особых проблем. Это «Верона» (4:1) и «Болонья» (3:1) могут показаться для римлян непреодолимыми оппонентами, но, когда речь заходит о командах такого уровня как «Интер» (3:1) или «Рома» (3:2), то у Сарри всегда найдутся нужный аргументы.

Против «Аталанты» «бьянкочелести» точно не захотят играть с позиции андердога, поэтому можно ожидать привычный атакующий футбол имени Сарри, в котором определенно найдется место большому количеству забитых мячей. Этим, собственно, и славится противостояние данных команд в последние годы. «Лацио» в нынешнем сезоне является одним из наиболее результативных коллективов страны, но при этом и пропустил больше всех из лидирующей группы. Однако, не стоит забывать, что и столичному коллективу предстоит сыграть ключевой матч Лиги Европы УЕФА против французского «Марселя» уже на следующей неделе, поэтому «орлы» тоже будут тратить силы с прицелом на будущее.

Ориентировочные составы


«Аталанта»: Муссо – Пеццелья, Ловато, де Роон – Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Мехле – Пашалич, Малиновский – Сапата.

«Лацио»: Рейна – Марушич, Ачерби, Акпа-Акпро, Лаццари – Милинкович-Савич, Катальди, Луис Альберто – Педро, Иммобиле, Андерсон.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что команды проведут очередной результативный очный поединок в Бергамо, фаворитом на победу в котором станет коллектив Маурицио Сарри. Нашей ставкой будет позиция – «Лацио» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.

30 октября, суббота

«Аталанта» – «Лацио»
Бергамо. «Атлети Адзурри д’Италия». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
АТАЛАНТА – ЛАЦИО. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Арбитр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:3
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Александр Снитко, Sport.ua

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