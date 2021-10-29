В субботу, 30-го октября, состоится поединок 11-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся бергамаская «Аталанта» и римский «Лацио». Матч пройдет в Бергамо (Италия), на поле стадиона «Атлети Адзурри д'Италия», начало в 16:00.

Руслан Малиновский и кампания со старта нового сезона с переменным успехом достигают желаемых результатов, но в последнее время устремились исключительно в направлении верхней части турнирной таблицы. Тоже самое можно сказать и о подопечных Маурицио Сарри, у которых закончился романтический период под руководством нового наставника и начались суровые будни. Однако, «орлы» уже выиграли два суперматча против «Ромы» (3:2) и «Интера» (3:1), чем явно не могут похвастаться «оробичи», собирающие очки лишь против соперников рангом ниже.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Лацио».