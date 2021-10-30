Сегодня, 30 октября «Аталанта» в 11-м туре Серии А дома спаслась от поражения в матче с «Лацио» – 2:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
Источник — Sport.ua
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