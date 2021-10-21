3-й тур Лиги конференций. Поражения Ромы и Тоттенхэма. Все результаты дня

21 октября проходят матчи 3-го тура группового этапа Лиги конференций

  • 21.10.2021 22:20
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3-й тур Лиги конференций. Поражения Ромы и Тоттенхэма. Все результаты дня
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября проходят матчи 3-го тура группового этапа Лиги конференций.

В вечернем блоке матчей луганская «Заря» играет выездной матч против ЦСКА София.

Сенсационные поражения потерпели итальянская «Рома» и английский «Тоттенхэм», причем «волки» Жозе Моуриньо были биты норвежским «Буде-Глимт» с разгромным счетом 6:1.

Украинский хавбек Роман Безус оказался в запасе на матч бельгийского «Гента» против сербского «Партизана».

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига конференций 2021/22

3-й тур, 21 октября

  • 17:30. ХИК (Финляндия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:5

19:45. Первый блок матчей

  • Алашкерт (Армения) – ЛАСК (Австрия) – 0:3
  • Анортосис (Кипр) – Флора (Эстония) – 2:2
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 6:1
  • Витесс (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0
  • Карабах (Азербайджан) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:1
  • Копенгаген (Дания) – ПАОК (Греция) – 1:2
  • Маккаби Хайфа (Израиль) – Славия Прага (Чехия) – 1:0
  • Мура (Словения) – Ренн (Франция) – 1:2
  • Фейеноорд (Нидерланды) – Унион Берлин (Германия) – 3:1

22:00. Второй блок матчей

  • Базель (Швейцария) – Омония (Кипр)
  • Партизан (Сербия) – Гент (Бельгия)
  • Слован Братислава (Словакия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • ЦСКА София (Болгария) – Заря Луганск (Украина)
  • ЧФР Клуж (Румыния) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • Яблонец (Чехия) – Рандерс (Дания)

Турнирные таблицы ЛК

Источник — Sport.ua

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