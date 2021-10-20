ВИДЕО. УЕФА вспомнил хет-трик Шевченко в ворота Барселоны

Украинский форвард забил три мяча каталонской команде в 1997 году

  • 20.10.2021 15:41
  • 1387 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. УЕФА вспомнил хет-трик Шевченко в ворота Барселоны
© ФК Динамо Киев

В преддверии поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо», который состоится 20 октября в 19:45, официальный твиттер Лиги чемпионов УЕФА вспомнил о хет-трике Андрея Шевченко в ворота каталонского клуба в поединке Лиги чемпионов сезона 1997/1998.

5 ноября 1997 года «Динамо» на выезде разгромило «Барселону» со счетом 4:0. Шевченко отметился хет-триком, еще один мяч на счету Сергея Реброва.

«21-летний Андрей Шевченко оформил хет-трик, когда «Динамо» разгромило «Барселону» со счетом 4:0 в 1997 году.

Можете назвать того, кто забил четвертый гол?», — прокомментировал официальный аккаунт Лиги чемпионов УЕФА подборку мячей Шевченко.

«Барселона» — «Динамо» — 0:4
Голы: Шевченко, 9, 32, 44, с пенальти, Ребров, 77

Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 15:56
    -3
    Дежавю. А Трыганков уже был?
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