ВИДЕО. УЕФА вспомнил хет-трик Шевченко в ворота Барселоны

В преддверии поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо», который состоится 20 октября в 19:45, официальный твиттер Лиги чемпионов УЕФА вспомнил о хет-трике Андрея Шевченко в ворота каталонского клуба в поединке Лиги чемпионов сезона 1997/1998.

5 ноября 1997 года «Динамо» на выезде разгромило «Барселону» со счетом 4:0. Шевченко отметился хет-триком, еще один мяч на счету Сергея Реброва.

«21-летний Андрей Шевченко оформил хет-трик, когда «Динамо» разгромило «Барселону» со счетом 4:0 в 1997 году.

Можете назвать того, кто забил четвертый гол?», — прокомментировал официальный аккаунт Лиги чемпионов УЕФА подборку мячей Шевченко.

«Барселона» — «Динамо» — 0:4

Голы: Шевченко, 9, 32, 44, с пенальти, Ребров, 77

🇺🇦 A 21-year-old @jksheva7 scored a hat-trick when Dyanmo Kyiv stunned Barcelona 4-0 back in 1997 🤯



Can you name the other goalscorer?#UCL | @dynamokyiven pic.twitter.com/3nIAGkv8o1