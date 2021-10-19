Интер – Шериф. Готовит снова сенсацию? Вернидуб назвал стартовый состав

19 октября в 22:00 пройдет матч 3-го тура Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 21:08
  • 1444 просмотра
  • 9 комментариев
Интер – Шериф. Готовит снова сенсацию? Вернидуб назвал стартовый состав
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Итальянский «Интер» в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов принимает «Шериф» из Молдовы.

Игра состоится в Милане 19 октября, начало – в 22:00.

«Шериф» лидирует в своей группе, неожиданно победив дома «Шахтер» (2:0) и на выезде «Реал» (2:1).

Интер – Шериф. Готовит снова сенсацию? Вернидуб назвал стартовый состав

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 19.10.2021 21:43
    0
    А я болею за нашего земляка!!!!
    Юра УДАЧИ!!!!
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 22:01
    -1
    Ёкарный Бабай, 19.10.2021 21:58
    МатчТВ это ж общедоступный бесплатный их канал, который во всех сетях, включая Т2. Ордло его спокойно ловит на тюнер, а Россия решила показать Шериф
    Так в непризнанных республиках молдаване ближе со своим приднестровьем , короч перекрасились трошки (им не привыкать)
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 19.10.2021 21:58
    -1
    Alex86 1, 19.10.2021 21:55
    Так лидер группы ж играет который всех (почти) переее
    МатчТВ это ж общедоступный бесплатный их канал, который во всех сетях, включая Т2. Ордло его спокойно ловит на тюнер, а Россия решила показать Шериф
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 21:55
    -1
    Ёкарный Бабай, 19.10.2021 21:53
    Я прикололся, что российский МатчТВ выбрал эту игру, а не Шахтер с Реалом. Вот так удар в спину
    Так лидер группы ж играет который всех (почти) переее
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 19.10.2021 21:28
    -1
    Погром шеріфа буде!!!
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 19.10.2021 21:53
    -2
    Я прикололся, что российский МатчТВ выбрал эту игру, а не Шахтер с Реалом. Вот так удар в спину
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 19.10.2021 21:15
    -3
    Хватит уже сенсаций, дальше будут нули,и так уже Шахтёру поднасолил
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    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 19.10.2021 21:41
    -4
    Вспомнят вкус чупа чупса сегодня молдоване
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    EGOS
    online
    EGOS, 19.10.2021 21:30
    -4
    сосати, нитіки!!
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