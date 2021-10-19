Итальянский «Интер» в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов принимает «Шериф» из Молдовы.
Игра состоится в Милане 19 октября, начало – в 22:00.
«Шериф» лидирует в своей группе, неожиданно победив дома «Шахтер» (2:0) и на выезде «Реал» (2:1).
Интер – Шериф. Готовит снова сенсацию? Вернидуб назвал стартовый состав
💺 | LINE-UP— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) October 19, 2021
Director Simone Inzaghi has chosen his actors for #InterSheriff 👇#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/7VbKiBPzDN
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Юра УДАЧИ!!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.