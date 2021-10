Итальянский «Интер» в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов принимает «Шериф» из Молдовы.

Игра состоится в Милане 19 октября, начало – в 22:00.

«Шериф» лидирует в своей группе, неожиданно победив дома «Шахтер» (2:0) и на выезде «Реал» (2:1).

Интер – Шериф. Готовит снова сенсацию? Вернидуб назвал стартовый состав

💺 | LINE-UP



Director Simone Inzaghi has chosen his actors for #InterSheriff 👇#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/7VbKiBPzDN