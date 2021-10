Маурисио ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ сделает все, чтобы удержать Мбаппе»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уверен, что парижский клуб сделает все, чтобы удержать 22-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе, контракт которого рассчитан до будущего лета.

«Килиан Мбаппе примет то решение, которое он хочет. ПСЖ сделает все возможное, чтобы удержать его в клубе. Мы можем изменить его мнение и заставить его остаться», — сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Мбаппе мечтает о переходе в мадридский «Реал».

В текущем сезоне Килиан провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

