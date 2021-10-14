Маурисио ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ сделает все, чтобы удержать Мбаппе»

Французский клуб надеется продлить контракт с молодым бомбардиром

  • 14.10.2021 03:34
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ сделает все, чтобы удержать Мбаппе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уверен, что парижский клуб сделает все, чтобы удержать 22-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе, контракт которого рассчитан до будущего лета.

«Килиан Мбаппе примет то решение, которое он хочет. ПСЖ сделает все возможное, чтобы удержать его в клубе. Мы можем изменить его мнение и заставить его остаться», — сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Мбаппе мечтает о переходе в мадридский «Реал».

В текущем сезоне Килиан провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

Источник — Twitter

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