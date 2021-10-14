Реал уверен в подписании Погба и Мбаппе

Оба футболиста могут достаться «сливочным» бесплатно

  • 14.10.2021 01:47
  • 37 просмотров
  • 0 комментариев
Реал уверен в подписании Погба и Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» уверен в том, что клубу удастся подписать 28-летнего французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и 22-летнего французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

У обоих футболистов будущим летом заканчиваются контракты со своими клубами, и они могут достаться «Реалу» абсолютно бесплатно. «Сливочные» уверены, что именно так и случится.

Ориентировочная стоимость Погба составляет €60 миллионов. Мбаппе оценивается в €160 миллионов.

Источник — The Sun

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности