Реал уверен в подписании Погба и Мбаппе

Мадридский «Реал» уверен в том, что клубу удастся подписать 28-летнего французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и 22-летнего французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

У обоих футболистов будущим летом заканчиваются контракты со своими клубами, и они могут достаться «Реалу» абсолютно бесплатно. «Сливочные» уверены, что именно так и случится.

Ориентировочная стоимость Погба составляет €60 миллионов. Мбаппе оценивается в €160 миллионов.