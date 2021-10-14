Реал уверен в подписании Погба и Мбаппе

Мадридский «Реал» уверен в том, что клубу удастся подписать 28-летнего французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и 22-летнего французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
У обоих футболистов будущим летом заканчиваются контракты со своими клубами, и они могут достаться «Реалу» абсолютно бесплатно. «Сливочные» уверены, что именно так и случится.
Ориентировочная стоимость Погба составляет €60 миллионов. Мбаппе оценивается в €160 миллионов.
Источник — The Sun
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