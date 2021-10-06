Испания остановила Италию. Прервалась невероятная серия

Серию нужно начинать с нуля

  • 06.10.2021 23:50
  • 516 просмотров
  • 1 комментарий
Испания остановила Италию. Прервалась невероятная серия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании в матче Лиги наций обыграла Италию со счетом 2:1 и прервала невероятную серию соперника.

Итальянская национальная команда не проигрывала 37 матчей кряду, удерживая мировой рекорд. Ранее команда Роберто Манчини обновила рекордные серии Бразилии и Испании (по 35 матчей без поражений).

До поединка с Испанией последнее поражение Италии случилось в сентябре 2018 года, когда команда уступила Португалии.
 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.10.2021 00:49
    0
    Виграти в Англії на Уемблі в фіналі Євро-2020(1) - це набагато потужніше та безцінніше за Лігу Націй (досить дивний турнір). Італійці і так великі молодці, а їх тренер - то взагалі топ.
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