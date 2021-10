Испания остановила Италию. Прервалась невероятная серия

Сборная Испании в матче Лиги наций обыграла Италию со счетом 2:1 и прервала невероятную серию соперника.

Итальянская национальная команда не проигрывала 37 матчей кряду, удерживая мировой рекорд. Ранее команда Роберто Манчини обновила рекордные серии Бразилии и Испании (по 35 матчей без поражений).

До поединка с Испанией последнее поражение Италии случилось в сентябре 2018 года, когда команда уступила Португалии.



DWDWWWWWWWWWWWDWWDDWWWWWWWWWWWWWDDDDWL



Spain have ended Italy's world-record unbeaten run to reach the Nations League final. 🤯 pic.twitter.com/EAvYf1scYs