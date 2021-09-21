Алексей БЕЛИК: «Жду зрелищного матча»

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

– Ожидания у меня смешанные, потому что, с одной стороны - желание увидеть противостояние «Шахтера» Де Дзерби и «Динамо» Луческу очень большое, а с другой - матч пройдет в неудобное время, у обеих команд наступает период важных игр в чемпионате и в Лиге чемпионов. Но жду зрелищного матча, потому что есть возможность выиграть первый трофей в сезоне.

– Станет ли поражение от «Шерифа» дополнительным стимулом для «Шахтера», чтобы порадовать своих болельщиков?

– После поражения от «Шерифа», у горняков есть два варианта: либо они собирают волю в кулак и побеждают, что им поможет в следующих матчах, либо проигрывают и психологически будет еще труднее.

– Молодость пары основных центральных защитников «Динамо» (Сироте 21 год, Забарному 19 лет) преимущество для игроков атаки «Шахтера»?

– Я не думаю, что молодость центральных защитников «Динамо» станет преимуществом для «Шахтера», так как они надежны и организованы в игре. Но тем интереснее будет наблюдать за индивидуальными противостояниями.

– Какие преимущества и недостатки каждой из команд?

– Сильные качества «Шахтера» - это техника и скорость в атакующих действиях команды, но есть проблемы с переходом из атаки в оборону. Также, команда действует не всегда интенсивно. «Динамо» очень хорошо организовано, действует дисциплинированно в обороне, очень активно в контратаке. Но есть проблемы с позиционной атакой, потому что Луческу пока не нашел основного нападающего, который до конца поймет и будет выполнять его требования.

Напомним, что 22 сентября на НСК "Олимпийский" в борьбе за Суперкубок Украины сойдутся принципиальные соперники - Динамо (Киев) и Шахтер (Донецк)! Не пропусти огненный матч за трофей на телеканале Футбол 1! Начало в 20:55!