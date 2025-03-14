Эксперт: «Пушич – слишком интелегентный тренер для чемпионата Украины»

Футбольный эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал работу главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича в чемпионате Украины:

«Все налетели на Пушича. Скажу свое мнение. Хоть я и небольшой поклонник балканских направлений, но Пушич, как для чемпионата Украины, чересчур интеллигентный, воспитанный тренер. С большой буквы.

Это его первый опыт как главного тренера, но когда я его слушаю, то получаю удовольствие от его реакции, от того, как он работает с журналистами. Это пример для подражания нашим украинским специалистам.

Если говорить о проблемах «Шахтера», но они наблюдаются в опорной зоне, и на эту позицию трудно найти бразильцев. Но можно поискать и в других странах, той же Чехии. Так что, думаю, клубу вполне по силам найти сильного игрока, который будет отбирать и отдавать бразильцам, а те будут забивать. Украинцы при этом будут защищаться. Сто процентов, у этой команды есть будущее», – уверен Заховайло.

Донецкий «Шахтер» набрал 41 балл и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Пушича отстают от лидера – «Динамо» – на десять очков, но имеют одну игру в запасе.