На войне погиб участник фанатского движения Буковины

12 марта в Черновцах попрощались с погибшим воином Юрием Турлаем, который был участником фанатского движения «Буковины». На момент гибели военнослужащему было 40 лет

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Юрий Турлай добровольно присоединился к 107-й Черновицкой бригаде территориальной обороны, а впоследствии воевал в составе 103-й бригады.

О его гибели стало известно 8 марта 2025 года.

Юрий Турлай выполнял боевую задачу на Сумщине.

ФК «Буковина» выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее стало известно об исчезновении экс-игрока сборной Украины на фронте.