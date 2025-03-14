На войне погиб участник фанатского движения Буковины
Юрий Турлай присоединился к армии добровольцем
12 марта в Черновцах попрощались с погибшим воином Юрием Турлаем, который был участником фанатского движения «Буковины». На момент гибели военнослужащему было 40 лет
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Юрий Турлай добровольно присоединился к 107-й Черновицкой бригаде территориальной обороны, а впоследствии воевал в составе 103-й бригады.
О его гибели стало известно 8 марта 2025 года.
Юрий Турлай выполнял боевую задачу на Сумщине.
ФК «Буковина» выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее стало известно об исчезновении экс-игрока сборной Украины на фронте.
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