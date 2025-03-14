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Украина
14 марта 2025, 20:20 | Обновлено 14 марта 2025, 20:58
776
0

На войне погиб участник фанатского движения Буковины

Юрий Турлай присоединился к армии добровольцем

14 марта 2025, 20:20 | Обновлено 14 марта 2025, 20:58
776
0
На войне погиб участник фанатского движения Буковины
ФК Буковина

12 марта в Черновцах попрощались с погибшим воином Юрием Турлаем, который был участником фанатского движения «Буковины». На момент гибели военнослужащему было 40 лет

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Юрий Турлай добровольно присоединился к 107-й Черновицкой бригаде территориальной обороны, а впоследствии воевал в составе 103-й бригады.

О его гибели стало известно 8 марта 2025 года.

Юрий Турлай выполнял боевую задачу на Сумщине.

ФК «Буковина» выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее стало известно об исчезновении экс-игрока сборной Украины на фронте.

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Александр Сильченко Источник: ФК Буковина
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