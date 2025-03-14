Шахтер U-19 провел матч с командой Первой лиги
Шахтер и Диназ голов не забивали
«Шахтер» U-19 в пятницу провел контрольный матч с командой Первой лиги «Диназ». Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Шахтер» U19 (Донецк) – «Диназ» (Вышгород) – 0:0 (0:0).
«Шахтер» U19: Кравец (к) (Кича, 78), Шелекета, Гарабажий (Костюк, 58), Данковский (Онищук, 59), Стрельчук (Калюжный, 70), Гончар (Давиденко, 58), Петрук, Балакай (Сметана, 70), Слипчук (Ломага, 70), Тютюнов (Середа, 70), Желиба (Зубрий, 70).
Юношеская команда «Шахтера» ведет борьбу за чемпионство с «Динамо» U-19 и в таблице опережает конкурента на два очка.
«Диназ» в Первой лиге идет 7-м в группе Выбывание.
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