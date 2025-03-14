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  4. Голевая засуха. У бомбардира Челси сбился прицел
Англия
14 марта 2025, 20:11 |
226
0

Голевая засуха. У бомбардира Челси сбился прицел

Коул Палмер в последних 7 матчах АПЛ не отметился ни одним результативным действием

14 марта 2025, 20:11 |
226
0
Голевая засуха. У бомбардира Челси сбился прицел
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Челси» Коул Палмер в последних 7 поединках Премьер-лиги не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

В последнем матче против «Лестера» англичанин не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, а до того не отметился ни одним результативным действием во встречах с «Саутгемптоном», «Астон Виллой», «Брайтоном», «Вест Хэмом», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном».

В текущей кампании чемпионата Англии Палмер принял участие в 28 поединках, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Команда англичанина располагается на четвертой позиции в турнирной таблице лиги (14 побед, 7 ничьих, 7 поражений).

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Коул Палмер статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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