Голевая засуха. У бомбардира Челси сбился прицел

Игрок «Челси» Коул Палмер в последних 7 поединках Премьер-лиги не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

В последнем матче против «Лестера» англичанин не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, а до того не отметился ни одним результативным действием во встречах с «Саутгемптоном», «Астон Виллой», «Брайтоном», «Вест Хэмом», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном».

В текущей кампании чемпионата Англии Палмер принял участие в 28 поединках, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Команда англичанина располагается на четвертой позиции в турнирной таблице лиги (14 побед, 7 ничьих, 7 поражений).