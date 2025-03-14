Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я этого не понимаю. Их интересуют только деньги»

Наставник Реала Карло Анчелотти не понимает, почему после матча Лиги чемпионов в среду, который еще и затянулся из-за дополнительного времени и пенальти, команда должна играть в Ла Лиге уже в субботу против Вильярреала.

«Я этого не могу понять. Даже 72 часа не дают, чтобы отдохнуть. Очевидно, организаторов интересуют только деньги и продажа телевизионных прав, а не здоровье игроков».

«И это сложно даже для тех, кто не выходил в основе с Атлетико. У нас тяжелый сезон, в том числе из-за такого календаря. У нас и момента отдохнуть нет с января. Ла Лига поставила матч на субботу. Не могу это понять», – сказал Анчелотти.

Мадридская команда в Ла Лиге делит первое место с Барселоной.