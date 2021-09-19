Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Роналду в основе, Ярмоленко в запасе

Команды сыграют в пятом туре АПЛ

  • 19.09.2021 15:54
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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Роналду в основе, Ярмоленко в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 19 сентября «Вест Хэм» в пятом туре АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессвелл, Райс, Соучек, Форнальс, Бенрахма, Влашич, Боуэн

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Мактоминей, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Роналду

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе своей команды на матч.

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Источник — Twitter

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