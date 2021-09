Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Роналду в основе, Ярмоленко в запасе

Сегодня, 19 сентября «Вест Хэм» в пятом туре АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессвелл, Райс, Соучек, Форнальс, Бенрахма, Влашич, Боуэн

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Мактоминей, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Роналду

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе своей команды на матч.

