Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Роналду в основе, Ярмоленко в запасе

Сегодня, 19 сентября «Вест Хэм» в пятом туре АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессвелл, Райс, Соучек, Форнальс, Бенрахма, Влашич, Боуэн
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Мактоминей, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Роналду
Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе своей команды на матч.
📋 Our team to face Manchester United looks like this...— West Ham United (@WestHam) September 19, 2021
COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #WHUMUN pic.twitter.com/nPfNRKTPcA
Источник — Twitter
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