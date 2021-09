Источник: клуб MLS летом предлагал Динамо $2,8 млн за переход защитника

Киевское «Динамо» в летнее межсезонье имело серьезное трансферную предложение.

По данным MLS News, 21-летний защитник киевского клуба Александр Сирота интересовал один из клубов MLS.

Дело дошло даже до официального предложения. Американцы предложили киевлянам 2,8 млн долларов за трансфер Сироты. Однако руководство чемпионов Украины в ответ отправило отказ.

Александр Сирота в текущем сезоне 21/22 провел за киевлян 7 поединков.

An unnamed Eastern Conference #MLS team had an offer of $2.8M rejected by Dynamo Kiev for centerback Oleksandr Syrota before the transfer window closed, per source.



The 21-year-old would have been a U-22 initiative signing, and is valued at just over $2M. pic.twitter.com/HMFKPB9FKf