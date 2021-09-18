Источник: клуб MLS летом предлагал Динамо $2,8 млн за переход защитника

Центрбек киевского клуба Александр Сирота интересовал один из клубов MLS

  • 18.09.2021 04:40
  • 371 просмотр
  • 1 комментарий
Источник: клуб MLS летом предлагал Динамо $2,8 млн за переход защитника
© ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Киевское «Динамо» в летнее межсезонье имело серьезное трансферную предложение.

По данным MLS News, 21-летний защитник киевского клуба Александр Сирота интересовал один из клубов MLS.

Дело дошло даже до официального предложения. Американцы предложили киевлянам 2,8 млн долларов за трансфер Сироты. Однако руководство чемпионов Украины в ответ отправило отказ.

Александр Сирота в текущем сезоне 21/22 провел за киевлян 7 поединков.

 
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(1 голос)

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Комментарии
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 05:34
    0
    академия дыры каждый сезон такие таланты может клепать, сколько их уже было( Хачериди, Попов, Бурда, эти нынешние двое новые мегаперспективные). могли спокойно продать, ничего особенного в нём нет.
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