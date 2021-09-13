Упущенный шанс Джоковича, уникум из Великобритании и обновленная Свитолина

141-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису начинался с тропического шторма «Ида», а завершился почтением памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

У мужчин ожидалась историческая борьба Новака Джоковича за календарный Большой шлем, у женщин – снова было все не очень понятно. В итоге заполненные трибуны увидели слезы сербского теннисиста после шестого проигранного финала в Нью-Йорке и рождение новых звезд у женщин.



Мужской одиночный разряд. Финал

Даниил Медведев (Россия) [2] – Новак Джокович (Сербия) [1] – 6:4, 6:4, 6:4



У мужчин все начиналось откровенно плохо. На турнире стартовали всего три победителя ТБШ, что является худшим показателем наравне с предыдущим годом. Из-за травм остаток сезона пропускают Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и действующий чемпион Доминик Тим. После стартового раунда впервые во времена Открытой эры среди участников остался лишь один обладатель титулов Grand Slam. Более того, по завершении двух раундов из борьбы выбыли 17 из 32 сеяных. Это уже повторение антирекорда позапрошлого сезона. К примеру, у женщин вылетело всего 9 из 32. Тогда еще казалось, что вот она та самая стабильность женского тенниса, наконец-то больше не будет шуточек по этому поводу.



Но вернемся к мужчинам. Несмотря на многочисленные мини-сенсации, основная тройка фаворитов без особых приключений добралась до полуфиналов. В финале встречались первый и второй номера мирового рейтинга, что может быть круче для любых организаторов. Джокович тяжеловато входил почти в каждый свой матч на турнире, но все же находил нужные ключи к победам, ничего удивительного в этом не было, в этом компоненте он бесспорно лучший в мире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В матче за титул случилось то, чего можно было ожидать от любого живого человека – Новак не выдержал нервного напряжения и сыграл откровенно хуже своих возможностей. В его действиях не было легкости и уверенности, на этот раз он был не удавом, а кроликом. Медведев показал отличный теннис, максимально подстроив тактику под соперника, который на этот раз действовал в чуть более атакующем стиле, чем обычно. Российский теннисист сыграл аккуратнее, точнее и успешнее. Провал случился только во время первой подачи на матч, когда при счете 40:30 Медведев дал две двойных и расстрелял сетку. Новак в лучших кондициях может и смог бы отыграть даже второй брейк, но сегодня был не его день. Как и у Серены Уильямс, приближение рекорда зажало даже такого ментального робота. В ближайшее время о календарных Шлемах в теннисе, скорее всего, нужно забыть, а вот выиграть Australian Open-2022 Ноле может спокойно.



Лучший матч



Новак Джокович (Сербия) [1] – Александр Зверев (Германия) [4] – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2



Зверев провел 11-й матч в рамках турниров Большого шлема против теннисистов из топ-10 и все их проиграл. Пять последних – в пяти сетах. Но игру выдал великолепную, заставив Джоковича хорошенько потрудиться для победы. Но без провалов не получилось, фатальный отрезок случился в начале финальной партии, а вернуться против Новака с 0:5 невозможно, даже если хотеть этого очень-очень сильно.





Прорыв турнира – Карлос Алькарас / Ботик ван де Зандсхулп



Карлос уже давно на слуху в статусе преемника Рафаэля Надаля, но парню всего 18 лет, и слишком высоких ожиданий пока не было. Тем более, не на любимом грунте. Но так случилось, что Алькарас в третьем круге сотворил одну из главных сенсаций мужского турнира, отправив отдыхать третью ракетку мира Стефаноса Циципаса. Самое главное то, что после подобного результата Карлос сумел выиграть следующий поединок, это, возможно, даже более важно с точки зрения развития его как будущего топа. Завершить успешный путь пришлось из-за травмы в 1/4 финала после двух пятисетовых матчей, но в статусе самого молодого участника этой стадии в истории. Прекрасное выступление, парень завоевал любовь огромной толпы фанатов и теперь в рамках ТБШ имеет больше побед над соперниками из топ-10, чем Зверев.



Прорыв 25-летнего Ботика ван де Зандсхулпа немного из другой оперы, но не отметить его было бы кощунством. Квалифаер, который планировал выступить на челленджере в Киеве, дошел до 1/4 финала, выбив двух теннисистов из топ-15. Можно парировать, что Каспер Рууд и Диего Шварцман не показывают весомых результатов на быстром харде, но в этих матчах они были явными фаворитами. Более того, нидерландский теннисист еще и зацепил сет в матче с Медведевым, больше никому не удалось сотворить подобного.



Главный неудачник – Стефанос Циципас



Греческий теннисист повторил сомнительное достижение Доминика Тима и второй раз подряд уверенно выиграл эту номинацию. Уже после первого матча на турнире он взбесил экс-первую ракетку мира Энди Маррея затяжными туалетными перерывами во время очного противостояния. Британец вел по сетам 2:1 и рассчитывал на победу, но эмоции ему немного помешали. История на этом не закончилась, в матче второго раунда против француза Адриана Маннарино Циципас снова очень долго отсутствовал на корте, после чего повесил сопернику баранку, чем еще больше подогрел интерес к этой теме. Александр Зверев еще обвинил грека в том, что Стефанос носит с собой телефон и во время перерывов консультируется с отцом из уборной. Мама грека пошла еще дальше и заявила, что ее сын вообще все делает медленно, поэтому ничего удивительного в этом нет. В итоге Циципас в третьем круге проиграл 18-летнему Карлосу Алькарасу и досрочно поехал в отпуск.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Стефанос Циципас

Любимцы фортуны – Даниил Медведев / Феликс Оже-Альяссим



Изначально Даниил и рассматривался как основной оппонент для Новака в финале. Учитывая, что они возглавляли посев, раньше матча за титул сойтись теннисисты не могли. Главный вопрос заключался в том, в какую половину сетки попадет Александр Зверев. Немец достался Джоковичу. Еще в четверти россиянина был Диего Шварцман, который проиграл ранее упомянутому ван де Зандсхулпу. В этом и состоял весь фарт для российского теннисиста. Остальных соперников он разобрал без особых проблем.



Феликс располагался в той же части сетки и выступал достойно. Нельзя сказать, что ему крупно повезло с сеткой изначально, но вылет Циципаса и Рублева, а также травма Алькараса здорово подсобили для первого полуфинала ТБШ в карьере. Выходить в финал канадец еще не готов ментально, но месяц назад ему исполнился всего 21. Главные победы впереди.



Наши



Начинаем привыкать, что мужской теннис в Украине теряет свои позиции. Мы пока еще играем в квалификации, но в ближайшее время может не остаться теннисистов, которые будут представлять Украину даже там. Сергей Стаховский уже откровенно доигрывает и держит себя в форме только ради сборной, Илье Марченко также осталось пару сезонов, выше определенного уровня он уже не поднимется. Пока что ожидаем прогресса от молодежи, но они еще не готовы заменить ветеранов.

В юниорском разряде отметился чемпион Европы Вячеслав Белинский, он дошел до финала парного разряда.



Если вы устали от мужчин, посмотрите, как в Нью-Йорке умеют пить пиво девушки. Кстати, стоит там один бокал хмельного напитка 14 долларов, что на наши деньги лучше не пересчитывать.

Женский одиночный разряд. Финал

Эмма Радукану (Великобритания) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:3



В женском одиночном разряде все начиналось «за здравие», а закончилось как обычно это бывает в последнее время. Первые два круга, как уже упоминалось ранее, сеяные прошли солидно, да и во вторую неделю вышли всего три несеяных теннисистки. Кто же тогда знал, какая жесть начнется дальше.



В верхней части сетки несеяными были квалифаер Эмма Радукану и Шелби Роджерс из США, которая до этого выбила первую ракетку мира Эшли Барти. Радукану быстро разобралась с мощной хозяйкой кортов в 1/8 финала, дальше из несеяных осталась еще лишь Лейла Фернандес, которая принялась выбивать фавориток из нижней части сетки. Если 18-летняя британка уверенно обыгрывала всех в двух сетах, то 19-летняя канадка с третьего раунда пошла методом трехсетовых матчей. Жертвами Фернандес стали три представительницы топ-5, в том числе и Элина Свитолина. Это совершенно потрясающее достижение. Более того, в каждом матче на пути до финала Лейла либо выигрывала тай-брейк, либо брала сет со счетом 7:5.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Финальный поединок был более равным, чем предыдущие матчи Радукану на турнире, но все же британка оказалась сильнее своей оппонентки. Эмма постоянно обостряла, давила на соперницу на приеме и заслуженно победила. Фернандес имела неплохой шанс вернуться в игру во второй партии, когда британка подавала на сет, но Радукану удалось отыграть брейкпоинты.



Эмма установила невероятное количество достижений в женском туре. Она – первый квалифаер, который смог выиграть Шлем. Не удивительно, что британка еще и самая низкорейтинговая теннисистка, которой это удалось. В сумме Эмма получила за победу 2000 очков за основную сетку и 40 – за квалификацию. Забавно, что в следующем сезоне даже в случае защиты титула она потеряет как минимум 40 зачетных баллов.



Вообще, перспективы у нее фантастические. Только за время US Open на британку подписалось более миллиона человек в инстаграме, в ближайшее время стоит ожидать космических контрактов от различных брендов. Учитывая ее интернациональные корни, знание китайского языка и модельную внешность, Наоми Осаку наконец-то оставят в покое рекламодатели и позволят японке полноценно готовиться к турнирам. Главная задача для новой любимицы Великобритании выдержать испытание «медными трубами».

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Ранее в этом году подобный взлет удался Барборе Крейчиковой, когда она выиграла Ролан Гаррос. Но чешка запомнилась еще на прошлом грунтовом мейджоре, да и перед Парижем выиграла соревнования в Страсбурге. Есть у Крейчиковой и один забавный момент, связанный с US Open. В прошлом году она в статусе одной из лучших парниц мира пропустила Открытый чемпионат США, чтобы поиграть 25-тысячники ITF в Чехии, дабы подобраться к топ-100 в одиночке и выступить на осеннем Ролан Гаррос. Тогда это казалось смешным, но с понедельника она станет седьмой ракеткой мира. Как важно вовремя правильно расставить приоритеты.



Из примечательных фактов можно отметить, что Каролина Плишкова побила рекорд женского турнира по количеству эйсов в рамках одного матча. В поединке второго раунда против Аманды Анисимовой у чешки было 24 подачи навылет. Ранее пальму первенства держала Юлия Гергес (21). Восемнадцать и больше эйсов за матч настреливали еще лишь сестры Уильямс, Серена делала это трижды.



Также нельзя оставить в стороне полный провал американцев. И если у мужчин ничего удивительного нет, то у женщин – очень даже. Но США взяли свое, выиграв Шлемы в парных разрядах кроме женского, где вечно молодая Саманта Стосур повторила свое достижение 16-летней давности.



В юниорском турнире два Шлема (одиночку и пару) взяла американка Робин Монтгомери. Вероятно, вскоре мы услышим и о ее успехах на взрослом уровне.



Прорыв турнира – Эмма Радукану и Лейла Фернандес



Вдвоем эти девушки перевернули турнир с ног на голову. Вместо разборок элиты мы увидели новое поколение, которое пришло и показало, что с ним нужно считаться. После наступления эры силового тенниса казалось, что такое уже невозможно, но теперь стало понятно, что ноги и голова в этом виде спорта снова значат многое. Радукану и Фернандес с новой недели уже поднимуться в топ-30, теперь мы будем их видеть на всех топовых турнирах.

Также очень символично, что Лейла и Эмма стали первыми финалистками турниров Grand Slam, рожденными после 11 сентября 2001 года.



Главная неудачница – Наоми Осака



Осака в определенный момент не выдержала испытания славой и сейчас переживает не лучшие свои времена. Защитить прошлогоднюю победу не удалось, японка потеряла почти все очки и опустится на две позиции в мировом рейтинге. Но Наоми очень сильная личность и как-то должна преодолеть эту ситуацию. Возможно, для этого и потребуется пожертвовать остатком сезона.



Любимица фортуны – Эмма Радукану



Как бы хорошо не играла британка, но на пути в финал она не встретила ни одну соперницу из топ-10. Да и с теннисистками из топ-20 пришлось играть лишь с 1/4 финала. Никто не сможет дать точный ответ, сумела бы она пройти по пути Фернандес, но титул завоеван, все остальное пустые разговоры.



Наши



Элина Свитолина



Первая ракетка Украины, которая в день мужского финала отпраздновала 27-летие, внезапно подошла к турниру в лучшей форме со времен Итогового турнира-2019. После выстраданной и вымученной медали на Олимпиаде Элина неудачно выступила в Монреале и Цинциннати, но внезапно нашла свою игру на небольшом турнире в Чикаго. Начиная с третьего матча, болельщики увидели то, о чем даже не мечтали в последнее время. Элина уверенно заиграла в атаку, не растеряв при этом и защитных навыков. При отличной скорости перемещения по корту у соперниц шансов не было.



Жеребьевка US Open порадовала, в первых кругах можно было спокойно обыгрывать квалифаерок. Хотя после турнира этот тезис звучит уже не так убедительно. Важно отметить, что оба матча были выиграны уверенно, ранее в этом и прошлом сезоне Элина частенько позволяла себе проигрывать по сету таким соперницам. В этом было большое отличие, да и сама игра приятно радовала глаз. В третьем круге была уничтожена набравшая неплохой ход россиянка Касаткина, которая уже второй год подряд без шансов отлетает от украинок в Нью-Йорке. В четвертом раунде Элина разобралась с одной из знаковых в своей карьере соперниц – Симоной Халеп. Румынка потихоньку возвращается в WTA-тур после травмы и сейчас явно не в лучших кондициях, но даже в таком состоянии она опасная соперница. В этой игре у Элины уже стали проскакивать неприятные моменты с уходом в более защитную игру, но она вовремя остановилась. Румынка уехала готовиться к свадьбе, а украинке предстоял матч 1/4 финала.



К большому сожалению, во встрече с Лейлой Фернандес Элина провалила начало и дала молодой сопернице обрести уверенность. Нельзя сказать, что канадка была лучше на корте, но этот матч она выиграла головой. Тем не менее, это лучший результат Свитолиной на ТБШ в этом году и он оставляет шансы цепляться за поездку на Итоговый турнир. До восьмого места прямо сейчас 388 очков, турниров осталось не так много, но Элина точно будет сражаться до конца.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Даяна Ястремская



Возвращение Даяны после оправдательного приговора в «допинговом» деле было сложным. До US Open мало что получалось, но Открытый чемпионат США она провела на очень высоком уровне. В первом матче одиночного разряда украинка хоть и проиграла Анжелик Кербер, но была всего в двух очках от победы в третьей партии. Не хватило самой капли, рубильник внезапно выключился, и Даяна перестала попадать в корт. После двух часов ничего удивительного в этом нет, ранее у нее садились батарейки гораздо ранее.



Больше порадовала игра Ястремской в парных разрядах. Для начала хотелось бы отметить выступление в миксте, где был установлен национальный рекорд для этого мейджора. В дуэте с Максом Перселлом из Австралии украинка пробилась в полуфинал, а там немного не повезло. Соперники были по силам и Даяна начала хорошо, но вот у Макса не пошла игра. Учитывая, что попадание в микст получилось еще и довольно неожиданным, результат можно считать почти феноменальным.



Марта Костюк



Повторить прекрасное выступление образца прошлого года не удалось, но на это было несколько причин. Во-первых, Марта после Уимблдона очень долго не играла, залечивая травму. Во-вторых, жеребьевка оказалась максимально ужасной. Уже в первом круге предстояло сражаться с 17-й сеяной Марией Саккари, которая в итоге дошла до полуфинала. Нельзя сказать, что у Костюк совсем уж не было шансов, но по состоянию на этот момент ее организм явно не был готов выдавать максимум, что очень сильно давит морально. Как мы знаем, Марта с таким давлением пока не научилась справляться.



В парном разряде Костюк выступала с Ястремской. Потенциально это нереально мощный дуэт, который готов выигрывать матчи любого уровня. Но для этого нужно, чтобы сошлись несколько факторов. Солирует в этом тандеме Марта, Даяна может великолепно сыграть вторую скрипку. Но если игра не идет у Костюк, можно выключать трансляцию, потому что дела не будет. После двух побед на старте наши девушки были близки к сенсации, когда взяли первый сет и вели с брейком против одной из сильнейших на данный момент в мире пар Дабровски / Стефани, но удержать преимущество не удалось. Для сборной этот дуэт может стать тем элементом, который позволит обыгрывать сильнейшие команды мира. При всем уважении к сестрам Киченок, они не могут решать задачи подобной сложности. Марта и Даяна в перспективе могут, но им нужно больше выступать вместе.



Ангелина Калинина



Ангелина сделала ровным счетом то, чего от нее и ожидали. В первом круге уверенно обыграла египтянку Майяр Шериф, для которой это слишком высокий уровень. А во втором без особых шансов уступила той же Кербер, которую в этом году обыгрывала на Ролан Гаррос. Любопытно, что из-за шторма «Ида» Анжелик не смогла добраться до отеля из-за остановки транспорта и была вынуждена перед матчем с украинкой ночевать в тренажерном зале. Видимо, это добавило ей еще больше спортивной злости.



Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая выступали в квалификации, но далеко пройти не сумели.



Мужской парный разряд. Финал

Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) [4] – Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) [7] – 3:6, 6:2, 6:2



Рам и Солсбери совместно выиграли второй титул Большого шлема. В прошлом году они стали лучшими в Австралии.



Женский парный разряд. Финал

Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) [14] – Кэтрин Макнелли (США) / Кори Гауфф (США) [11] – 6:3, 3:6, 6:3



Стосур выиграла четвертый Шлем в парном разряде и второй на кортах Нью-Йорка. Для Чжан Шуай это второй титул после Австралии-2019.



Микст. Финал

Дезире Кравчик / Джо Солсбери (США / Великобритания) [2] – Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор) – 7:5, 6:2



Для Кравчик это уже третья подряд победа на ТБШ в текущем сезоне. В Париже она побеждала также с Солсбери, а в Лондоне обыграла его в финале, играя в дуэте с еще одним британцем Нилом Скупски.