Киченок покидает парный разряд US Open

Украинка вместе с Ралукой Олару не смогла преодолеть третий круг

  • 07.09.2021 02:40
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Киченок покидает парный разряд US Open
© Jimmie48 Tennis Photography. Ралука Олару и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В третьем круге Надежда в дуэте с румынкой Ралукой Олару уступила седьмым сеяным Алексе Гуарачи и Дезире Кравчик.

US Open. Третий круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 3:6, 2:6

Ранее украинки Костюк и Ястремская завершили борьбу в паре на US Open, проиграв 5-м сеяным.

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Источник — Sport.ua

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