Киченок покидает парный разряд US Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В третьем круге Надежда в дуэте с румынкой Ралукой Олару уступила седьмым сеяным Алексе Гуарачи и Дезире Кравчик.
US Open. Третий круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 3:6, 2:6
Ранее украинки Костюк и Ястремская завершили борьбу в паре на US Open, проиграв 5-м сеяным.
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Источник — Sport.ua
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