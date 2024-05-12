Калинина / Ястремская – Доулхайд / Кравчик. LIVE трансляция

12 мая украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче второго раунда украинки сыграют против американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик. Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Колгоф / Мектич – Баэс / Сейбот Уайлд. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Анджелика Морателли / Камилла Розателло – Джулиана Олмос / Александра Панова.

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