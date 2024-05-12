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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 13:07 | Обновлено 12 мая 2024, 13:11
374
1

Адриан ПУКАНЫЧ: «Шахтер и Динамо выдали не самый зрелищный матч»

Бывший игрок «горняков» подвел итоги классического

12 мая 2024, 13:07 | Обновлено 12 мая 2024, 13:11
374
1
Адриан ПУКАНЫЧ: «Шахтер и Динамо выдали не самый зрелищный матч»
FootBoom. Адриан Пуканыч

В центральном поединке 28-го тура чемпионата УПЛ футболисты «Шахтера» взяли верх над главным преследователем, «Динамо», со счетом 1:0 и досрочно обеспечили себе первое место.

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния на «Арене-Львов»:

«Нельзя сказать, что поединок был зрелищным и надолго запомнится футбольным гурманам. Слишком дорогой была цена, поэтому, как говорят в таких случаях, красота была не на первом плане.

Соперники не удивили какими-то домашними заготовками, особо не рисковали, чтобы минимизировать количество потерь. «Горняки» делали ставку на доминировании благодаря контролю над мячом, а динамовцы были заточены на быстром переходе от обороны к наступательным операциям. Далеко не все им удавалось. Видимо, надо было учесть, что среди участников было немало молодых исполнителей, которым еще не хватало опыта демонстрировать все, что умеют в поединках такого накала. Убежден, что болельщики настраивались увидеть больше голевых моментов, наигранных комбинаций, но имеем то, что имеем. Так бывает в матчах, где главное – результат.

Считаю, что «Шахтер» закономерно стал чемпионом, хотя по вчерашнему матчу «Динамо» заслуживало лучшей участи».

15 мая футболисты «Шахтера» смогут оформить «дубль», если в финале Кубка Украины в Ровно победят «Ворсклу».

Ранее мы сообщали, что после финального свистка на поле «Арены Львов» произошла стычка игроков, которая попала на видео.

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Адриан Пуканыч Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 1
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_Per4ecter_
Ще слід додати, що грали цей матч на не зовсім домашньому стадіоні для "гірників" із зрозумілих для всіх причин.
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