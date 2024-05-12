Адриан ПУКАНЫЧ: «Шахтер и Динамо выдали не самый зрелищный матч»
Бывший игрок «горняков» подвел итоги классического
В центральном поединке 28-го тура чемпионата УПЛ футболисты «Шахтера» взяли верх над главным преследователем, «Динамо», со счетом 1:0 и досрочно обеспечили себе первое место.
Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния на «Арене-Львов»:
«Нельзя сказать, что поединок был зрелищным и надолго запомнится футбольным гурманам. Слишком дорогой была цена, поэтому, как говорят в таких случаях, красота была не на первом плане.
Соперники не удивили какими-то домашними заготовками, особо не рисковали, чтобы минимизировать количество потерь. «Горняки» делали ставку на доминировании благодаря контролю над мячом, а динамовцы были заточены на быстром переходе от обороны к наступательным операциям. Далеко не все им удавалось. Видимо, надо было учесть, что среди участников было немало молодых исполнителей, которым еще не хватало опыта демонстрировать все, что умеют в поединках такого накала. Убежден, что болельщики настраивались увидеть больше голевых моментов, наигранных комбинаций, но имеем то, что имеем. Так бывает в матчах, где главное – результат.
Считаю, что «Шахтер» закономерно стал чемпионом, хотя по вчерашнему матчу «Динамо» заслуживало лучшей участи».
15 мая футболисты «Шахтера» смогут оформить «дубль», если в финале Кубка Украины в Ровно победят «Ворсклу».
Ранее мы сообщали, что после финального свистка на поле «Арены Львов» произошла стычка игроков, которая попала на видео.
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