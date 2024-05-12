В Англии оценили игру Мудрика против Ноттингема, в которой он забил гол

В субботу, 11 мая, в 37-м туре Английской Премьер-лиги «Челси» на выезде выяснил отношения с «Ноттингем Форест» и добился победы со счетом 3:2.

На 8-й минуте поединка с передачи Коула Палмера счет в матче открыл украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик.

В итоге Мудрик отыграл в поединке 73 минуты и был заменен на Рахима Стерлинга.

Британское издание Football.london оценило игру Михаила Мудрика оценкой 7,0.

«Мудрик открыл счет в матче прекрасным ударом. Прорыв, который привел к этому, - это то, что мы должны видеть чаще. Его пугающая скорость оставила Гонсало Монтьеля на месте, а сам он продемонстрировал спокойствие перед воротами, чтобы забить свой пятый гол в Премьер-лиге.

Однако после гола он, похоже, несколько сник. «Челси» не слишком часто атаковал по левому флангу, и Мудрик был довольно безымянным, несмотря на то, что открыл счет», – сказано в релизе Football.london к действиям украинца в матче.