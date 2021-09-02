Топ-10 переходов последнего дня трансферного окна

Нынешнее трансферное окно в Европе получилось невероятно насыщенным – прогнозы по поводу того, что клубы будут менее активны на рынке из-за последствий коронавируса, не оправдались. В полночь 31 августа трансферное окно в большинстве топовых европейских чемпионатов закрылось. Последний день получился под стать всему летнему рынку – безумно насыщенным.

Для украинских любителей футбола важными новостями стали переходы Николая Кухаревича в аренду в бельгийский «Левен», и уход из «Динамо» Жерсона Родригеша – он, по сути, пришел как раз на место Кухаревича в «Труа». А вот Владислав Супряга уйти в Серию А так и не успел – «Специя» опоздала с оформлением документов по его трансферу всего на 15 минут.

Вашему вниманию топ-10 самых важных трансферов 31 августа в общеевропейских масштабах:

10 место. Такехиро Томиясу (Япония)

Откуда: «Болонья»

Куда: «Арсенал» Лондон

На каких условиях: трансфер, 18,6 миллионов евро

За два года в составе «Болоньи» Такехиро Томиясу добился очень заметного прогресса. Его трансферная стоимость увеличилась более чем в два раза (с 9 до 20 миллионов евро), а сам 23-летний японский защитник стал объектом интереса множества итальянских топ-клубов.

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Перейти в один из грандов Серии А Томиясу так и не удалось. Однако в последний день летнего окна его трансфер сумел провернуть «Арсенал». Команда Микеля Артеты ужасно начала нынешний сезон, и было абсолютно очевидно, что она нуждается в усилении. Станет ли Томиясу твердым игроком основы в «Арсенале» - сказать сложно, но, учитывая его универсализм (японец может сыграть не только в центре защиты, но и на правом фланге и даже на позиции опорного полузащитника), игровой практики у него точно будет достаточно.

9 место. Нуну Мендеш (Португалия)

Откуда: «Спортинг»

Куда: ПСЖ

На каких условиях: аренда (7 миллионов евро) с правом выкупа за 40 миллионов евро

ПСЖ стал главным ньюсмейкером нынешнего трансферного окна. И пока весь футбольный мир думал, что о лучшем составе, чем у парижан, уже и мечтать не приходится, в последний день трансферного окна они провернули еще одну дорогостоящую сделку.

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В аренду с правом выкупа за 40 миллионов евро был взят левый защитник лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш. Трансфер явно «на вырост» - сразу выиграть конкуренцию у Лейвена Курзава и Хуана Берната будет непросто. Однако сейчас оба конкурента 19-летнего португальца по позиции травмированы, так что ему и карты в руки. В прошлом сезоне Мендеш закрепился в статусе основного в «Спортинге» и дебютировал за сборную Португалии. Ездил тинейджер и на Евро-2020, но ни одного матча на турнире не сыграл.

8 место. Эмерсон Ройал (Бразилия)

Откуда: «Барселона»

Куда: «Тоттенхэм»

На каких условиях: трансфер, 25 миллионов евро

Тяжелое финансовое положение «Барселоны» ни для кого не секрет, и в последний день трансферного окна каталонцы всячески пытались его исправить – продавали игроков, разгружали зарплатную ведомость. В частности, в «Тоттенхэм» был продан правый защитник Эмерсон Ройал.

«Барселона» подписала его еще в январе 2019 года, однако сразу на тогда еще 20-летнего юниора всерьез не рассчитывала, отдав его в аренду в «Бетис», где он и провел последние два с половиной года. Там Эмерсон выглядел неплохо, но в планы тренеров «Барселоны» не входил – его постоянно пытались включить в какие-то сделки: например, предлагали «Интеру» год назад, чтобы снизить стоимость Лаутаро Мартинеса.

Дебютировал за «Барселону» Эмерсон лишь в начале нынешнего сезона, однако надолго задержаться в каталонском клубе 22-летнему бразильцу было не суждено. Поступило выгодное предложение от «Тоттенхэма», отказаться от которого при нынешнем финансовом положении «Барсы» было трудно – не настолько важным он был для команды Рональда Кумана. На правом фланге защиты «Тоттенхэма» Эмерсону придется конкурировать с Мэттом Дохерти – соперник, который бразильцу вполне по силам.

7 место. Никола Влашич (Хорватия)

Откуда: ЦСКА Москва

Куда: «Вест Хэм»

На каких условиях: трансфер, 30 миллионов евро

Три года назад Никола Влашич переходил в ЦСКА после неудачной попытки закрепиться в АПЛ в составе «Эвертона». В Москве хорватский атакующий хавбек сумел раскрыться во всей красе и стать лидером команды. Постепенно становилось понятно, что уровень РПЛ и ЦСКА в частности Влашич перерос, хорват терял мотивацию, его уровень игры падал.

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В ЦСКА понимали, что если не продать хавбека нынешним летом, то его трансферная стоимость может начать падать. Однако заработать за Влашича столько, сколько хотелось бы, «армейцам» оказалось непросто. Долгое время они вели переговоры с «Миланом», однако «россонери» предлагали аренды с правом выкупа и рассрочки – ЦСКА такие варианты не устраивали.

К счастью для москвичей, в последний день трансферного окна Николу, младшего брата знаменитой легкоатлетки Бланки Влашич, таки удалось продать за живые деньги в «Вест Хэм». Хорват получает второй шанс проявить себя в АПЛ, ЦСКА – столь желанные 30 миллионов евро, а Андрей Ярмоленко – потенциального конкурента за место в составе.

6 место. Илаиш Мориба (Гвинея)

Откуда: «Барселона»

Куда: «РБ Лейпциг»

На каких условиях: трансфер, 16 миллионов евро

О том, что в академии «Барселоны» появился новый вундеркинд-полузащитник по имени Илаиш Мориба, активно начали говорить еще несколько лет назад. А уже в прошлом сезоне Рональд Куман начал активно подпускать очередное дарование из Ла Масии к первой команде – 1 гол и 3 ассиста в 14 матчах Ла Лиги.

Однако финансовые проблемы «Барселоны» вынудили клуб продать 18-летнего тинейджера. С поиском покупателей проблем не возникло – сначала на горизонте появился «Тоттенхэм», но в итоге опередить «Шпоры» сумел «РБ Лейпциг». В немецком клубе прекрасно умеют работать с молодыми талантами, и прямо сейчас нуждаются в замене Марселю Забитцеру, который ушел в «Баварию». У Морибы есть прекрасные шансы заиграть в Бундеслиге сходу.

5 место. Мойзе Кин (Италия)

Откуда: «Эвертон»

Куда: «Ювентус»

На каких условиях: 2-летняя аренда (7 миллионов евро) с обязательным выкупом (28+3 миллиона)

Уход Криштиану Роналду поставил «Ювентус» перед необходимостью искать усиление в линию атаки. Как и ранее с выбором главного тренера, в Турине решили, что все новое – это хорошо забытое старое, и вернули в клуб Мойзе Кина. Вариант рискованный, но потенциал у 21-летнего итальянца очень большой.

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После ухода из «Ювентуса» два года назад Кин не сумел проявить себя в составе «Ирисок», после чего был отправлен в аренду в ПСЖ. Там игрок, даже несмотря на очень серьезную конкуренцию в линии атаки, провел очень достойный сезон – 19 голов в 45 матчах во всех турнирах.

Тем не менее, выкуп Кина на постоянной основе в планы ПСЖ не входил, после чего агент форварда, Мино Райола, активно пытался найти ему новый клуб. Услуги Кина предлагались «Интеру» после ухода Ромелу Лукаку, но у чемпионов Италии были другие планы. И тут очень кстати подвернулся вариант с возвращением в «Ювентус».

4 место. Люк Де Йонг (Нидерланды)

Откуда: «Севилья»

Куда: «Барселона»

На каких условиях: аренда до конца сезона с правом выкупа

В последний день трансферного окна «Барселоне» пришлось не только продавать, но и подписывать игроков. Дыру в атаке (о том, каким образом она возникла, мы поговорим дальше) решили залатать с помощью аренды форварда «Севильи» Люка Де Йонга. Вариант бюджетный и не очень надежный, но в текущей ситуации выбирать «Барселоне» не приходится.

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Несмотря на дубль в финале Лиги Европы-2020, за два года в «Севилье» Де Йонг так и не смог стать своим. 9 голов в 48 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне – не впечатляющие цифры для 31-летнего центрфорварда таранного типа. В «Барселоне» игроки такого плана вообще приживаются довольно плохо, что делает такую затею каталонцев еще более сомнительной.

3 место. Эдуардо Камавинга (Франция)

Откуда: «Ренн»

Куда: «Реал» Мадрид

На каких условиях: трансфер, 31 миллион евро

В последние дни трансферного окна весь футбольный мир ждал перехода Килиана Мбаппе в «Реал». В итоге этот трансфер нынешним летом так и не состоялся, но молодую звезду из Лиги 1 «Бланкос» все-таки подписали. Речь идет о хавбеке Эдуардо Камавинге, который как для своего 18-летнего возраста успел получить невероятное количество щедрых авансов.

И авансы эти нельзя назвать незаслуженными. В свои 18 лет Камавинга уже стал одним из лидеров «Ренна» и даже дебютировал за сборную Франции, где сумасшедшая конкуренция на каждой позиции. Трансферная стоимость Камавинги уже сейчас оценивается в 55 миллионов евро, однако «Реал» его подписал «всего» за 31 миллион. Секрет прост – через год у хавбека истекал контракт с «Ренном».

2 место. Сауль Ньигес (Испания)

Откуда: «Атлетико» Мадрид

Куда: «Челси»

На каких условиях: аренда (5 миллионов евро) с правом выкупа (35 миллионов)

Еще совсем недавно Сауль Ньигес был одним из символов «Атлетико» Мадрид, однако конфликт с Диего Симеоне серьезно повлиял на его позиции в клубе. Подписание Родриго Де Пауля из «Удинезе» на ту же позицию было четким сигналом для испанского хавбека: на него больше не рассчитывают. На это жаловался и сам игрок в общении с фанатами.

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Обмен в «Барселону» на Антуана Гризманна организовать не удалось, однако в последний день трансферного окна испанский хавбек таки покинул родной клуб. Отправился он на правах аренды с правом выкупа в «Челси». Еще одно топовое усиление для «аристократов», чей состав выглядит угрожающе сильным.

1 место. Антуан Гризманн (Франция)

Откуда: «Барселона»

Куда: «Атлетико» Мадрид

На каких условиях: аренда с правом выкупа за 40 миллионов евро

Переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» - не единственное громкое возвращение нынешнего лета. В последние секунды трансферного окна «Атлетико» вернул Антуана Гризманна – были даже серьезные опасения по поводу того, что «матрасники» не успеют оформить все необходимые документы к дедлайну.

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Идея возвращения Гризманна в «Атлетико» возникла не внезапно, и выглядит очень даже логично. Француз не сумел в полной мере раскрыться в «Барселоне» и спустя два года возвращается в клуб, где провел свои лучшие годы – идеальная возможность перезапустить карьеру. В атаке «Атлетико» он сформирует потенциально убойный дуэт с Луисом Суаресом – еще одной звездой, которую в «Барселоне» поспешили отправить в категорию «отработанный материал».