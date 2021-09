Топ-10 переходов последнего дня трансферного окна

Нынешнее трансферное окно в Европе получилось невероятно насыщенным – прогнозы по поводу того, что клубы будут менее активны на рынке из-за последствий коронавируса, не оправдались. В полночь 31 августа трансферное окно в большинстве топовых европейских чемпионатов закрылось. Последний день получился под стать всему летнему рынку – безумно насыщенным.

Для украинских любителей футбола важными новостями стали переходы Николая Кухаревича в аренду в бельгийский «Левен», и уход из «Динамо» Жерсона Родригеша – он, по сути, пришел как раз на место Кухаревича в «Труа». А вот Владислав Супряга уйти в Серию А так и не успел – «Специя» опоздала с оформлением документов по его трансферу всего на 15 минут.

Вашему вниманию топ-10 самых важных трансферов 31 августа в общеевропейских масштабах:

10 место. Такехиро Томиясу (Япония)

Откуда: «Болонья»

Куда: «Арсенал» Лондон

На каких условиях: трансфер, 18,6 миллионов евро

За два года в составе «Болоньи» Такехиро Томиясу добился очень заметного прогресса. Его трансферная стоимость увеличилась более чем в два раза (с 9 до 20 миллионов евро), а сам 23-летний японский защитник стал объектом интереса множества итальянских топ-клубов.

Перейти в один из грандов Серии А Томиясу так и не удалось. Однако в последний день летнего окна его трансфер сумел провернуть «Арсенал». Команда Микеля Артеты ужасно начала нынешний сезон, и было абсолютно очевидно, что она нуждается в усилении. Станет ли Томиясу твердым игроком основы в «Арсенале» - сказать сложно, но, учитывая его универсализм (японец может сыграть не только в центре защиты, но и на правом фланге и даже на позиции опорного полузащитника), игровой практики у него точно будет достаточно.

9 место. Нуну Мендеш (Португалия)

Откуда: «Спортинг»

Куда: ПСЖ

На каких условиях: аренда (7 миллионов евро) с правом выкупа за 40 миллионов евро

ПСЖ стал главным ньюсмейкером нынешнего трансферного окна. И пока весь футбольный мир думал, что о лучшем составе, чем у парижан, уже и мечтать не приходится, в последний день трансферного окна они провернули еще одну дорогостоящую сделку.

В аренду с правом выкупа за 40 миллионов евро был взят левый защитник лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш. Трансфер явно «на вырост» - сразу выиграть конкуренцию у Лейвена Курзава и Хуана Берната будет непросто. Однако сейчас оба конкурента 19-летнего португальца по позиции травмированы, так что ему и карты в руки. В прошлом сезоне Мендеш закрепился в статусе основного в «Спортинге» и дебютировал за сборную Португалии. Ездил тинейджер и на Евро-2020, но ни одного матча на турнире не сыграл.

8 место. Эмерсон Ройал (Бразилия)

Откуда: «Барселона»

Куда: «Тоттенхэм»

На каких условиях: трансфер, 25 миллионов евро

Тяжелое финансовое положение «Барселоны» ни для кого не секрет, и в последний день трансферного окна каталонцы всячески пытались его исправить – продавали игроков, разгружали зарплатную ведомость. В частности, в «Тоттенхэм» был продан правый защитник Эмерсон Ройал.

Дебютировал за «Барселону» Эмерсон лишь в начале нынешнего сезона, однако надолго задержаться в каталонском клубе 22-летнему бразильцу было не суждено. Поступило выгодное предложение от «Тоттенхэма», отказаться от которого при нынешнем финансовом положении «Барсы» было трудно – не настолько важным он был для команды Рональда Кумана. На правом фланге защиты «Тоттенхэма» Эмерсону придется конкурировать с Мэттом Дохерти – соперник, который бразильцу вполне по силам.

7 место. Никола Влашич (Хорватия)

Откуда: ЦСКА Москва

Куда: «Вест Хэм»

На каких условиях: трансфер, 30 миллионов евро

Три года назад Никола Влашич переходил в ЦСКА после неудачной попытки закрепиться в АПЛ в составе «Эвертона». В Москве хорватский атакующий хавбек сумел раскрыться во всей красе и стать лидером команды. Постепенно становилось понятно, что уровень РПЛ и ЦСКА в частности Влашич перерос, хорват терял мотивацию, его уровень игры падал.

В ЦСКА понимали, что если не продать хавбека нынешним летом, то его трансферная стоимость может начать падать. Однако заработать за Влашича столько, сколько хотелось бы, «армейцам» оказалось непросто. Долгое время они вели переговоры с «Миланом», однако «россонери» предлагали аренды с правом выкупа и рассрочки – ЦСКА такие варианты не устраивали.

К счастью для москвичей, в последний день трансферного окна Николу, младшего брата знаменитой легкоатлетки Бланки Влашич, таки удалось продать за живые деньги в «Вест Хэм». Хорват получает второй шанс проявить себя в АПЛ, ЦСКА – столь желанные 30 миллионов евро, а Андрей Ярмоленко – потенциального конкурента за место в составе.

6 место. Илаиш Мориба (Гвинея)

Откуда: «Барселона»

Куда: «РБ Лейпциг»

На каких условиях: трансфер, 16 миллионов евро

О том, что в академии «Барселоны» появился новый вундеркинд-полузащитник по имени Илаиш Мориба, активно начали говорить еще несколько лет назад. А уже в прошлом сезоне Рональд Куман начал активно подпускать очередное дарование из Ла Масии к первой команде – 1 гол и 3 ассиста в 14 матчах Ла Лиги.

