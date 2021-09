Известно, кто получил номер Месси в Барселоне

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил футболку с десятым номером, под которым ранее в составе каталонского клуба играл Лионель Месси.



18-летний Фати находится в системе «сине-гранатовых» с 2012 года, в начале позапрошлого сезона начал выступления за первую команды. В составе «Барселоны» провел 43 матча, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.



Отметим, что Месси перешел из «Барсы» в ПСЖ после 16 сезонов в испанском клубе.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx