Известно, кто получил номер Месси в Барселоне

18-летний Ансу Фати удостоен высокой чести

  • 01.09.2021 13:24
  • 2012 просмотров
  • 4 комментария
Известно, кто получил номер Месси в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил футболку с десятым номером, под которым ранее в составе каталонского клуба играл Лионель Месси.
 
18-летний Фати находится в системе «сине-гранатовых» с 2012 года, в начале позапрошлого сезона начал выступления за первую команды. В составе «Барселоны» провел 43 матча, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.
 
Отметим, что Месси перешел из «Барсы» в ПСЖ после 16 сезонов в испанском клубе.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    jugulator
    online
    jugulator, 01.09.2021 13:58
    0
    ManUtd, 01.09.2021 13:34
    Считаю, что не совсем своевременное решение со стороны руководства Барсы сразу отдавать 10-ку, лучше бы подождали сезон, пока фанатская боль утихнет.
    Мы говорим в таких случаях - "пан або пропав". Если будет тянут Барсу, то фаны будут боготворить Фати, если нет - смешают с го#ном.
    Нельзя было не отдать. Таковы правила.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.09.2021 13:45
    +2
    ManUtd, 01.09.2021 13:34
    Считаю, что не совсем своевременное решение со стороны руководства Барсы сразу отдавать 10-ку, лучше бы подождали сезон, пока фанатская боль утихнет.
    Мы говорим в таких случаях - "пан або пропав". Если будет тянут Барсу, то фаны будут боготворить Фати, если нет - смешают с го#ном.
    ну после ухода Рональдиньо Мессии не сильно долго над этим задумывался
    Ссылка
    ManUtd
    online
    ManUtd, 01.09.2021 13:34
    0
    Считаю, что не совсем своевременное решение со стороны руководства Барсы сразу отдавать 10-ку, лучше бы подождали сезон, пока фанатская боль утихнет.
    Мы говорим в таких случаях - "пан або пропав". Если будет тянут Барсу, то фаны будут боготворить Фати, если нет - смешают с го#ном.
    Ссылка
    alegofich
    alegofich, 01.09.2021 13:33
    +1
    Не пройшло й місяця, досягнення забуваються швидко...
    Яке керівництво такі й рішення
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