Известно, кто получил номер Месси в Барселоне

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил футболку с десятым номером, под которым ранее в составе каталонского клуба играл Лионель Месси.
18-летний Фати находится в системе «сине-гранатовых» с 2012 года, в начале позапрошлого сезона начал выступления за первую команды. В составе «Барселоны» провел 43 матча, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.
Отметим, что Месси перешел из «Барсы» в ПСЖ после 16 сезонов в испанском клубе.
Our new number 🔟— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021
Made in La Masia 💙❤️
⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx
Источник — Twitter
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Мы говорим в таких случаях - "пан або пропав". Если будет тянут Барсу, то фаны будут боготворить Фати, если нет - смешают с го#ном.
Мы говорим в таких случаях - "пан або пропав". Если будет тянут Барсу, то фаны будут боготворить Фати, если нет - смешают с го#ном.
Мы говорим в таких случаях - "пан або пропав". Если будет тянут Барсу, то фаны будут боготворить Фати, если нет - смешают с го#ном.
Яке керівництво такі й рішення
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