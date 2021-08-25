Брат владельца ПСЖ пошутил над Реалом

Французский клуб намерен дорого продать Килиана Мбаппе

  • 25.08.2021 16:06
  • 1781 просмотр
  • 1 комментарий
Брат владельца ПСЖ пошутил над Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Катарский шейх Кхалифа Бин Хамад Аль Тани, брат владельца французского ПСЖ Нассера Аль-Хеллаифи, пошутил над мадридским «Реалом», который ведет переговоры о покупке 22-летнего французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Если вы согласны с запрошенной ценой… То свяжитесь с нами.

Иначе заканчивайте сезон с гольфистом», — написал Аль Тани.

Шейх намекнул на валлийского игрока «Реала» Гарета Бэйла, который известен своей любовью к гольфу.

ПСЖ намерен выручить за Мбаппе минимум €200 миллионов.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 25.08.2021 16:27
    0
    и где тут юмор? Чувак просто публично намекает, чтобы связывались насчет трансфера
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