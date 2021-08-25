Брат владельца ПСЖ пошутил над Реалом

Катарский шейх Кхалифа Бин Хамад Аль Тани, брат владельца французского ПСЖ Нассера Аль-Хеллаифи, пошутил над мадридским «Реалом», который ведет переговоры о покупке 22-летнего французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
«Если вы согласны с запрошенной ценой… То свяжитесь с нами.
Иначе заканчивайте сезон с гольфистом», — написал Аль Тани.
Шейх намекнул на валлийского игрока «Реала» Гарета Бэйла, который известен своей любовью к гольфу.
ПСЖ намерен выручить за Мбаппе минимум €200 миллионов.
If you agree to the specified price.. contact us..— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021
Or complete the season with the golfer
Источник — Twitter
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