Брат владельца ПСЖ пошутил над Реалом

Катарский шейх Кхалифа Бин Хамад Аль Тани, брат владельца французского ПСЖ Нассера Аль-Хеллаифи, пошутил над мадридским «Реалом», который ведет переговоры о покупке 22-летнего французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Если вы согласны с запрошенной ценой… То свяжитесь с нами.

Иначе заканчивайте сезон с гольфистом», — написал Аль Тани.

Шейх намекнул на валлийского игрока «Реала» Гарета Бэйла, который известен своей любовью к гольфу.

ПСЖ намерен выручить за Мбаппе минимум €200 миллионов.

If you agree to the specified price.. contact us..



Or complete the season with the golfer