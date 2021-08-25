Реал предложил ПСЖ 160 млн евро за Мбаппе

Французский гранд пока не ответил согласием

  • 25.08.2021 02:00
  • 363 просмотра
  • 3 комментария
Реал предложил ПСЖ 160 млн евро за Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Испанский «Реал Мадрид» сделал французскому «Пари Сен-Жермен» предложение в 160 миллионов евро за трансфер 22-летнего форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб намерен завершить сделку незамедлительно, но руководство ПСЖ пока не ответило согласием и не дало разрешения на переговоры с самим игроком.

Сам Мбаппе хочет перейти в «Реал», поэтому ранее он отклонил три предложения ПСЖ по продлению действующего контракта, который истекает летом 2022 года.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из «Монако» и с тех пор провел за парижан 174 матча, в которых забил 133 мяча и сделал 63 ассиста.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 02:27
    0
    как-то маловато
    Ссылка
    thurman murman
    thurman murman, 25.08.2021 02:22
    +2
    теперь я вам разрешаю срать
    Ссылка
    thurman murman
    thurman murman, 25.08.2021 02:21
    0
    япокакал
    Ссылка
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