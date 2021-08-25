Реал предложил ПСЖ 160 млн евро за Мбаппе

Испанский «Реал Мадрид» сделал французскому «Пари Сен-Жермен» предложение в 160 миллионов евро за трансфер 22-летнего форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб намерен завершить сделку незамедлительно, но руководство ПСЖ пока не ответило согласием и не дало разрешения на переговоры с самим игроком.

Сам Мбаппе хочет перейти в «Реал», поэтому ранее он отклонил три предложения ПСЖ по продлению действующего контракта, который истекает летом 2022 года.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из «Монако» и с тех пор провел за парижан 174 матча, в которых забил 133 мяча и сделал 63 ассиста.