Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что не продлит контракт

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вышел из отпуска и вернулся в расположение команды Маурисио Почеттино. 22-летний француз сообщил руководству клубу, что принял решение не продлевать контракт, который истекает летом 2022 года.

Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале». При этом мадридский клуб не будет дожидаться истечения контракта форварда и попытается подписать его уже нынешним летом.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой в 32 миллиона евро в год.