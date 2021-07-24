Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что не продлит контракт

Форвард хочет покинуть клуб свободным агентом через год

  • 24.07.2021 17:57
  • 1414 просмотров
  • 1 комментарий
Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что не продлит контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вышел из отпуска и вернулся в расположение команды Маурисио Почеттино. 22-летний француз сообщил руководству клубу, что принял решение не продлевать контракт, который истекает летом 2022 года.

Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале». При этом мадридский клуб не будет дожидаться истечения контракта форварда и попытается подписать его уже нынешним летом.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой в 32 миллиона евро в год.

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Источник — Marca

(8 голосов)

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Комментарии
    ass36
    online
      ass36, 24.07.2021 17:59
    -1
    Кормили поили щенка а он ощетинился к уям.
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