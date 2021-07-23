ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год

ПСЖ готов пойти на существенные расходы, чтобы сохранить в составе форварда Килиана Мбаппе.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижский клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год.
Отметим, что сам Мбаппе не спешит продлевать контракт, ведь думает о возможном переходе в мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ летом 2022 года, когда истечет срок его контракта с клубом. Р
Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Источник — твиттер Николо Скиры
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