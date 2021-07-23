ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год

Парижане всеми силами пытаются удержать форварда

  • 23.07.2021 10:53
  • 364 просмотра
  • 2 комментария
ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ готов пойти на существенные расходы, чтобы сохранить в составе форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижский клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год.

Отметим, что сам Мбаппе не спешит продлевать контракт, ведь думает о возможном переходе в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ летом 2022 года, когда истечет срок его контракта с клубом. Р

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(3 голоса)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 23.07.2021 11:03
    0
    Какая-то пошесть свободных агентов на миллиард. Пора бы пересмотреть правила игры, смахивает на спланированный саботаж клубов против зажравшихся Райол и Мендешей, ну или наоборот))
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 23.07.2021 11:01
    0
    хренасе зарплатка...а на Евро пустышкой оказался...куда мир катится?..
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 23.07.2021 11:03
    0
    Какая-то пошесть свободных агентов на миллиард. Пора бы пересмотреть правила игры, смахивает на спланированный саботаж клубов против зажравшихся Райол и Мендешей, ну или наоборот))
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 23.07.2021 11:01
    0
    хренасе зарплатка...а на Евро пустышкой оказался...куда мир катится?..
    Ссылка
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