Мбаппе решил уйти из ПСЖ. Но свой контракт доработает до конца

По информации французских СМИ, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил руководству, что точно не будет подписывать новый контракт, который истекает через год.
Однако и требовать трансфер сейчас игрок не собирается и готов отработать договор до конца, проведя в Париже сезон 2021/22.
Пока что нет информации, как намерен поступить клуб, который точно не хочет терять свою звезду бесплатно.
Ранее главным претендентом на Мбаппе называли «Реал».
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Источник — L'Equipe
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