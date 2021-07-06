Мбаппе решил уйти из ПСЖ. Но свой контракт доработает до конца

Форвард хочет через год сменить команду

  • 06.07.2021 19:27
  • 2471 просмотр
  • 6 комментариев
Мбаппе решил уйти из ПСЖ. Но свой контракт доработает до конца
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации французских СМИ, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил руководству, что точно не будет подписывать новый контракт, который истекает через год.

Однако и требовать трансфер сейчас игрок не собирается и готов отработать договор до конца, проведя в Париже сезон 2021/22.

Пока что нет информации, как намерен поступить клуб, который точно не хочет терять свою звезду бесплатно.

Ранее главным претендентом на Мбаппе называли «Реал».

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Источник — L'Equipe

(5 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 06.07.2021 20:28
    0
    ПСЖ при такій ситуації не дасит тобі допрацюватм контракт, бо який смисл тоді тебе через рік відпускати вільним агентом, тобто безплатно!?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.07.2021 20:21
    0
    Устал без трофеев.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 20:11
    0
    Логичное решение как по мне.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.07.2021 20:04
    0
    Ну, все по честному
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 06.07.2021 19:50
    +2
    хоче ше б!льше бабла
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 06.07.2021 19:48
    0
    Тогда лучше уходи!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 06.07.2021 19:50
    +2
    хоче ше б!льше бабла
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 06.07.2021 20:28
    0
    ПСЖ при такій ситуації не дасит тобі допрацюватм контракт, бо який смисл тоді тебе через рік відпускати вільним агентом, тобто безплатно!?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.07.2021 20:21
    0
    Устал без трофеев.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 20:11
    0
    Логичное решение как по мне.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.07.2021 20:04
    0
    Ну, все по честному
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 06.07.2021 19:48
    0
    Тогда лучше уходи!
    Ссылка
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