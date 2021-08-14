Шахтер готов продать Додо за 40 млн евро. Тоттенхэм и Бавария дают меньше

Английский «Тоттенхэм» и немецкая «Бавария» претендуют на 22-летнего правого защитника «Шахтера» Додо.
Как сообщает журналист Экрем Конур, «горняки» уже отказали лондонцам, которые предлагали за Додо 20 миллионов евро, и мюнхенцам, которые были готовы выложить за бразильца 25 миллионов евро.
«Шахтер» готов продать Додо, однако не менее чем за 40 миллионов евро.
Shakhtar #Donetsk wants € 40m for #Dodo.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 14, 2021
❌#Tottenham's offer of € 20m was rejected.
❌Bayern #Munich's € 25 million offer was rejected.#FCBayern #Shakhtar #COYS #THFC pic.twitter.com/3xSjcxzcRT
Контракт Додо с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его приобрели в январе 2018-го у «Коритибы» за 2 миллиона евро.
В текущем сезоне Додо провел 6 поединков за «Шахтер», в которых записал на свой счет 1 ассист.
Источник — Sport.ua
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