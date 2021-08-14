Шахтер готов продать Додо за 40 млн евро. Тоттенхэм и Бавария дают меньше

Два европейских топ-клуба претендуют на бразильского латераля «горняков»

  • 14.08.2021 12:08
  • 481 просмотр
  • 8 комментариев
Шахтер готов продать Додо за 40 млн евро. Тоттенхэм и Бавария дают меньше
© ФК Шахтер. Додо

Английский «Тоттенхэм» и немецкая «Бавария» претендуют на 22-летнего правого защитника «Шахтера» Додо.

Как сообщает журналист Экрем Конур, «горняки» уже отказали лондонцам, которые предлагали за Додо 20 миллионов евро, и мюнхенцам, которые были готовы выложить за бразильца 25 миллионов евро.

«Шахтер» готов продать Додо, однако не менее чем за 40 миллионов евро.

Контракт Додо с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его приобрели в январе 2018-го у «Коритибы» за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Додо провел 6 поединков за «Шахтер», в которых записал на свой счет 1 ассист.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 12:19
    0
    Саша Заливадний, 14.08.2021 12:16
    та он и на 10 не тянет.......идет реклама от кротобомжей.....
    Ты что тю-тю? Додо самый талантливый игрок чемпионата Украины на данный момент. И самый быстрый игрок. Никто не бежит быстрее него.
    Ссылка
    Саша Заливадний
      Саша Заливадний, 14.08.2021 12:16
    -1
    та он и на 10 не тянет.......идет реклама от кротобомжей.....
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.08.2021 12:15
    0
    steelmaker, 14.08.2021 12:13
    Он то не пересидит, а играть кто будет? Конопля? А за ним пропасть?
    Ну да взяли Тобиаса но он только зимой приедет
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 12:15
    0
    steelmaker, 14.08.2021 12:13
    Он то не пересидит, а играть кто будет? Конопля? А за ним пропасть?
    Уже купили Тобиаса на его позицию, но он присоединится к Шахтёру лишь со следующего сезона по контракту. Но всеравно не хочется отпускать Додо.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 12:14
    0
    Не дай Бог продавать нашего лидера. Считаю что лучше не найти. Им важен результат или деньги? Вот в чем вопрос.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.08.2021 12:13
    -2
    Пошли торги значит спрос есть.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 14.08.2021 12:13
    -1
    Lesovij7, 14.08.2021 12:10
    Ну на 35 можно соглашаться, хорошая цена, чтобы не пересидел.
    Он то не пересидит, а играть кто будет? Конопля? А за ним пропасть?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 14.08.2021 12:10
    -1
    Ну на 35 можно соглашаться, хорошая цена, чтобы не пересидел.
    Ссылка
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