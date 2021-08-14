Шахтер готов продать Додо за 40 млн евро. Тоттенхэм и Бавария дают меньше

Английский «Тоттенхэм» и немецкая «Бавария» претендуют на 22-летнего правого защитника «Шахтера» Додо.

Как сообщает журналист Экрем Конур, «горняки» уже отказали лондонцам, которые предлагали за Додо 20 миллионов евро, и мюнхенцам, которые были готовы выложить за бразильца 25 миллионов евро.

«Шахтер» готов продать Додо, однако не менее чем за 40 миллионов евро.

Контракт Додо с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его приобрели в январе 2018-го у «Коритибы» за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Додо провел 6 поединков за «Шахтер», в которых записал на свой счет 1 ассист.