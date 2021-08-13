Шахтер отказался продавать Додо в Тоттенхэм за 20 млн евро

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к крайнему защитнику донецкого «Шахтера» Додо. Английский клуб уже сделал предложение в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.
Клубы продолжают переговоры. По данным источника, «горняки» готовы расстаться с 22-летним бразильцем, но за более высокую цену.
В этом сезоне Додо сыграл в 5 поединках во всех турнирах за «Шахтер» и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может расстаться с украинским полузащитником.
Источник — Globoesporte
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