Шахтер отказался продавать Додо в Тоттенхэм за 20 млн евро

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к крайнему защитнику донецкого «Шахтера» Додо. Английский клуб уже сделал предложение в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.

Клубы продолжают переговоры. По данным источника, «горняки» готовы расстаться с 22-летним бразильцем, но за более высокую цену.

В этом сезоне Додо сыграл в 5 поединках во всех турнирах за «Шахтер» и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может расстаться с украинским полузащитником.