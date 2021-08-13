Шахтер отказался продавать Додо в Тоттенхэм за 20 млн евро

«Горняки» готовы расстаться с 22-летним бразильцем, но за более высокую цену

  • 13.08.2021 07:56
  • 3231 просмотр
  • 6 комментариев
Шахтер отказался продавать Додо в Тоттенхэм за 20 млн евро
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к крайнему защитнику донецкого «Шахтера» Додо. Английский клуб уже сделал предложение в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.

Клубы продолжают переговоры. По данным источника, «горняки» готовы расстаться с 22-летним бразильцем, но за более высокую цену.

В этом сезоне Додо сыграл в 5 поединках во всех турнирах за «Шахтер» и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может расстаться с украинским полузащитником.

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Источник — Globoesporte

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    shtolc1234
      shtolc1234, 13.08.2021 08:56
    0
    _-AK228, 13.08.2021 08:20
    ты про миколенко?!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.08.2021 08:44
    -4
    Нужно было отдавать.
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 13.08.2021 08:34
    -3
    _-AK228, 13.08.2021 08:20
    ты про миколенко?!
    Это он про ты ...
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 13.08.2021 08:20
    -1
    zzg77, 13.08.2021 08:15
    Это они зря!!! Дальше будет хуже, в УПЛ долго не побегает - колхозные костоломы быстро сломают. Надо срочно продавать и купить подешевле парочку.
    ты про миколенко?!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 13.08.2021 08:15
    -2
    Это они зря!!! Дальше будет хуже, в УПЛ долго не побегает - колхозные костоломы быстро сломают. Надо срочно продавать и купить подешевле парочку.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 13.08.2021 08:11
    0
    Та ну... при нинішніх шалених цінах на креативних футболістів, 20 млн - це просто смішно.
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