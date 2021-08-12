Шахтер может расстаться с украинским полузащитником

Артем Бондаренко перестал попадать в заявку «горняков»

  • 12.08.2021 14:41
  • 5739 просмотров
  • 152 комментария
Шахтер может расстаться с украинским полузащитником
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Останется ли 20-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко в донецкой команде, станет известно после матча с «Металлистом 1925».

В последних календарных поединках полузащитник Артем Бондаренко не попадал в заявку «горняков».

Не исключено, что Роберто Де Дзерби в итоге примет решение, что футболист пока не готов конкурировать за место в основе «Шахтера», и ему следует подыскать другую команду и уйти в аренду.

По имеющейся информации, это может быть один из зарубежных клубов.

Матч 4-го тура УПЛ «Шахтер» — «Металлист 1925» состоится в пятницу, 13 августа.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:29
    -2
    _batters_, 12.08.2021 16:28
    Интересная инфа. Спс, возьму на заметку. )
    возьмешь на клык, как и подружка твоя франков11
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:29
    -1
    Frankov11, 12.08.2021 16:26
    Так петух жэка фаня,это гей-любовник одного из админов,а подпольное прозвище у него женька-туалетная бумага.Вот поэтому у него и нет банов.
    Бойкинючка с Барабером поняли , что не вывезут сами , а потому позвали на помощь старого донецкого 🐔 Франкова 11
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:28
    0
    Frankov11, 12.08.2021 16:26
    Так петух жэка фаня,это гей-любовник одного из админов,а подпольное прозвище у него женька-туалетная бумага.Вот поэтому у него и нет банов.
    я и не удивлен
    Ссылка
    _batters_
    online
      _batters_, 12.08.2021 16:28
    +1
    Frankov11, 12.08.2021 16:26
    Так петух жэка фаня,это гей-любовник одного из админов,а подпольное прозвище у него женька-туалетная бумага.Вот поэтому у него и нет банов.
    Интересная инфа. Спс, возьму на заметку. )
    Ссылка
    Frankov11
    online
      Frankov11, 12.08.2021 16:26
    0
    Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 15:52
    вангую админы снова меня забанят а всякие тролли типо шпрота жени-фанни и литвиненко будут дальше говнометить
    Так петух жэка фаня,это гей-любовник одного из админов,а подпольное прозвище у него женька-туалетная бумага.Вот поэтому у него и нет банов.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:14
    -1
    __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:13
    Ну своего парня можешь не спрашивать
    А к украинцам ты , манкурт рублёвый, не имеешь никакого отношения
    к кому я точно не имею отношения так это к рогулям вроде тебя
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:13
    -4
    Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:11
    еще педика фанни буду спрашивать к кому я себя отношу
    Ну своего парня можешь не спрашивать
    А к украинцам ты , манкурт рублёвый, не имеешь никакого отношения
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 12.08.2021 16:11
    -3
    У днонецких фашистов началась следующая стадия маразма под названием #мыадиннарот
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:11
    0
    __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:08
    Не Бойкинюк , мы от рашки очень сильно отличаемся Слава Богу
    И не переплетай себя к Украинцам
    еще педика фанни буду спрашивать к кому я себя отношу
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 12.08.2021 16:09
    0
    Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:06
    в украине и не такое бывает мы от рашки мало чем отличаемся по-сути одни и те же люди
    Вы да. ОРДЛО - это мини Рашка, со своими лишнехромосомными.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:08
    -2
    Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:06
    в украине и не такое бывает мы от рашки мало чем отличаемся по-сути одни и те же люди
    Не Бойкинюк , мы от рашки очень сильно отличаемся Слава Богу
    И не переплетай себя к Украинцам
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 12.08.2021 16:07
    0
    Как же эти днонецкие фашисты топят за расею,которая их уничтожает. Жесть
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:06
    -3
    __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:04
    Ессть разница раздеться ради хайпа в автобусе , или оприходовать деревянного медведя , ДЕРЕВЯННОГО карл
    в украине и не такое бывает мы от рашки мало чем отличаемся по-сути одни и те же люди
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 12.08.2021 16:05
    0
    _batters_, 12.08.2021 16:03
    Пиидер не обязательно было с другого акка заходить
    Барабер, Путин Ху...ло, тебе ж написали. А деревянного мишку оставь в покое
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:05
    -2
    _batters_, 12.08.2021 16:03
    Пиидер не обязательно было с другого акка заходить
    Житель Кузбасса залез на крышу, чтобы изнасиловать скульптуру медведя
    ——
    Барабер, решил что если 60 лет бабы не Дадли, то хоть медведь даст , деревянный ?
    Я думаю даже он противился
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:05
    -2
    Сергій Леонідович Литвиненко, 12.08.2021 16:04
    Сравнил. Может жарко было или показать что есть
    ахаха ок
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 12.08.2021 16:04
    -1
    Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:02
    у нас тоже трэшака хватает. какая-то телка (типо модель) в ровно в автобусе разделась
    Сравнил. Может жарко было или показать что есть
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:04
    -2
    Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:02
    у нас тоже трэшака хватает. какая-то телка (типо модель) в ровно в автобусе разделась
    Ессть разница раздеться ради хайпа в автобусе , или оприходовать деревянного медведя , ДЕРЕВЯННОГО карл
    Ссылка
    _batters_
    online
      _batters_, 12.08.2021 16:04
    -4
    Евгений Бойкинюк, 12.08.2021 16:02
    у нас тоже трэшака хватает. какая-то телка (типо модель) в ровно в автобусе разделась
    Ссылка
    _batters_
    online
      _batters_, 12.08.2021 16:03
    -3
    __Funny_Cat__, 12.08.2021 16:01
    Барабер , прекрати истерику , взяла швабру в руки и шаном марш охранять периметр родного барака ; там уже БлекВотер на подходе , будет твой Мухосранск штурмовать
    Пиидер не обязательно было с другого акка заходить
    Ссылка
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