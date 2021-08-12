Шахтер может расстаться с украинским полузащитником

Останется ли 20-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко в донецкой команде, станет известно после матча с «Металлистом 1925».

В последних календарных поединках полузащитник Артем Бондаренко не попадал в заявку «горняков».

Не исключено, что Роберто Де Дзерби в итоге примет решение, что футболист пока не готов конкурировать за место в основе «Шахтера», и ему следует подыскать другую команду и уйти в аренду.

По имеющейся информации, это может быть один из зарубежных клубов.

Матч 4-го тура УПЛ «Шахтер» — «Металлист 1925» состоится в пятницу, 13 августа.