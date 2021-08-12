Шахтер может расстаться с украинским полузащитником

Останется ли 20-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко в донецкой команде, станет известно после матча с «Металлистом 1925».
В последних календарных поединках полузащитник Артем Бондаренко не попадал в заявку «горняков».
Не исключено, что Роберто Де Дзерби в итоге примет решение, что футболист пока не готов конкурировать за место в основе «Шахтера», и ему следует подыскать другую команду и уйти в аренду.
По имеющейся информации, это может быть один из зарубежных клубов.
Матч 4-го тура УПЛ «Шахтер» — «Металлист 1925» состоится в пятницу, 13 августа.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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А к украинцам ты , манкурт рублёвый, не имеешь никакого отношения
А к украинцам ты , манкурт рублёвый, не имеешь никакого отношения
И не переплетай себя к Украинцам
И не переплетай себя к Украинцам
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Барабер, решил что если 60 лет бабы не Дадли, то хоть медведь даст , деревянный ?
Я думаю даже он противился
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