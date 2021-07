ФОТО. Очень отличается от предыдущей. Динамо презентовало новую форму

Киевское «Динамо» совместно с техническим партнером New Balance презентовало форму на сезон 2021/22.

Новые комплекты формы - это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, выделяющегося разнообразными принтами и яркими цветами. Также, это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия двадцатого века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков Украины.

Домашняя форма представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК «Динамо» Киев, флаг Украины, логотип New Balance и слоган: «Киев - это мы», который символизирует единство команды с городом и фанатами. Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах.

Полный ассортимент продукции New Balance будет доступен для покупки с 29 июля в Fan-shop «Динамо» на НСК «Олимпийский», онлайн и в интернет-магазине New Balance (цена футболки 1899 грн). А с 30 июля комплекты появятся в продаже в концептуальных магазинах New Balance.

Свой первый матч сезона 2021/22, который состоится 1 августа, ФК «Динамо» Киев проведет уже в новом комплекте формы.

В прошлом сезоне форма выглядела так.