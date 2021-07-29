ФОТО. Очень отличается от предыдущей. Динамо презентовало новую форму

Интересное решение

  • 29.07.2021 10:14
  • 2475 просмотров
  • 13 комментариев
ФОТО. Очень отличается от предыдущей. Динамо презентовало новую форму
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» совместно с техническим партнером New Balance презентовало форму на сезон 2021/22.

Новые комплекты формы - это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, выделяющегося разнообразными принтами и яркими цветами. Также, это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия двадцатого века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков Украины.

Домашняя форма представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК «Динамо» Киев, флаг Украины, логотип New Balance и слоган: «Киев - это мы», который символизирует единство команды с городом и фанатами. Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах.

Полный ассортимент продукции New Balance будет доступен для покупки с 29 июля в Fan-shop «Динамо» на НСК «Олимпийский», онлайн и в интернет-магазине New Balance (цена футболки 1899 грн). А с 30 июля комплекты появятся в продаже в концептуальных магазинах New Balance.

Свой первый матч сезона 2021/22, который состоится 1 августа, ФК «Динамо» Киев проведет уже в новом комплекте формы.

В прошлом сезоне форма выглядела так.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    nomah2
    online
      nomah2, 29.07.2021 10:37
    +1
    Отлично! Что-то новенькое . Не инкубаторское .
    И цвета приятные.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 10:30
    0
    мне не сильно зашла, как то она выглядит грязной.. какие то пятна. предыдущая была лучше.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.07.2021 10:30
    0
    Совсем другая. Соответствует современному тренду. В принципе, Динамо уже приучило к резкой перемене дизайна.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 29.07.2021 10:28
    +3
    Круть.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 29.07.2021 10:28
    +2
    __Funny_Cat__, 29.07.2021 10:27
    Вахтёр Иванов, откуда у тебя офис ?
    Коробка под кустом на пляже возле мусорки вот весь офис этот ватного пЭнсионера
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 10:27
    +4
    Главное - присутствие, 29.07.2021 10:25
    Напоминает обои в офисе.
    Вахтёр Иванов, откуда у тебя офис ?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 29.07.2021 10:26
    +2
    светлая неплохая, по крайней мере оригинально смотрится...
    Ссылка
    Главное - присутствие
    online
      Главное - присутствие, 29.07.2021 10:25
    -4
    Напоминает обои в офисе.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.07.2021 10:24
    +4
    чорно-синя прикольна... Візьму собі.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 29.07.2021 10:21
    +4
    а мне нравиться
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 29.07.2021 10:20
    +3
    Другий комплект непоганий.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 29.07.2021 10:18
    -9
    Кроация вперёд.
    Украина с тобой.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 10:16
    +5
    Интересно весьма , хотелось бы ещё вживую увидеть !
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 10:16
    +5
    Интересно весьма , хотелось бы ещё вживую увидеть !
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 10:27
    +4
    Главное - присутствие, 29.07.2021 10:25
    Напоминает обои в офисе.
    Вахтёр Иванов, откуда у тебя офис ?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.07.2021 10:24
    +4
    чорно-синя прикольна... Візьму собі.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 29.07.2021 10:21
    +4
    а мне нравиться
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 29.07.2021 10:28
    +3
    Круть.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 29.07.2021 10:20
    +3
    Другий комплект непоганий.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 29.07.2021 10:28
    +2
    __Funny_Cat__, 29.07.2021 10:27
    Вахтёр Иванов, откуда у тебя офис ?
    Коробка под кустом на пляже возле мусорки вот весь офис этот ватного пЭнсионера
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 29.07.2021 10:26
    +2
    светлая неплохая, по крайней мере оригинально смотрится...
    Ссылка
    nomah2
    online
      nomah2, 29.07.2021 10:37
    +1
    Отлично! Что-то новенькое . Не инкубаторское .
    И цвета приятные.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 10:30
    0
    мне не сильно зашла, как то она выглядит грязной.. какие то пятна. предыдущая была лучше.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.07.2021 10:30
    0
    Совсем другая. Соответствует современному тренду. В принципе, Динамо уже приучило к резкой перемене дизайна.
    Ссылка
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