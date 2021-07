Величие Джоковича, второй титул Барти и ренессанс Плишковой

Уимблдонский турнир в этом году давал дорогу молодым, но титулы все же достались главным фаворитам. Новак Джокович уверенно прошелся по всем раундам, отдав по одному сету в первом и последнем матче. Эшли Барти последовала его примеру, показав практически то же самое, если не брать в учет разницу между форматами.

После диких поворотов сюжета на Ролан Гаррос переключиться на менее сенсационный турнир в Лондоне было непросто, но неинтересным он от этого не стал. На кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета хватало интригующих матчей, эмоции били рекой, а под конец трибуны были заполнены до отказа. Представить, что всего год назад провести турнир не удалось, сейчас очень непросто.



Мужской одиночный разряд. Финал



Новак Джокович (Сербия) [1] – Маттео Берреттини (Италия) [9] – 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3

После завершения турнира можно сказать, что игра Джоковича не была идеальной во многих матчах, но на сегодняшний момент нет ни одного теннисиста, который мог бы составить ему конкуренцию на данном покрытии. Берреттини шел без поражений по травяному сезону (11-0), но в финале не смог показать своей лучшей игры, иногда забывая, как правильно пробивать бэкхенды и смэши. Маттео удалось зацепить первый сет на тай-брейке, но когда серб более-менее разыгрался, особых шансов на титул у итальянца не наблюдалось. В последней партии он потерял хорошую возможность при счете 3:2 (30:0) на приеме, после чего в этом матче все было кончено.



Пока что не совсем ясно, как долго Джокович сможет побеждать на турнирах Большого Шлема, но то, что он обойдет Федерера и Надаля по количеству трофеев Grand Slam, уже ни у кого не вызывает сомнений. Пока Роджер и Рафа потихоньку уходят с первых ролей, Ноле устанавливает мыслимые и немыслимые рекорды. Если в ближайшее время его не будет подводить здоровье, Джокович точно завоюет звание величайшего. Хотя вряд ли его таким будут считать фанаты остальных участников Большой тройки. Что касается Берреттини, то Маттео стал первым итальянцем в истории, который пробился в финал Уимблдона. Отличное достижение для 25-летнего теннисиста.

Вполне возможно, что этот розыгрыш турнира станет последним для Роджера Федерера. Легендарный швейцарец почти в 40 еще находит в себе силы выступать на самом высоком уровне, но бороться за титулы ему уже практически нереально. Но выходом в четвертьфинал он поставил новый рекорд, как самый возрастной участник данной стадии. Такие достижения Джоковичу будет побить очень сложно, вряд ли серб сохранит мотивацию играть на высочайшем уровне до такого возраста.

Выбил Федерера на этот раз перспективный поляк Хуберт Хуркач, который стал всего вторым польским теннисистом в полуфинале травяного мейджора. В 2013-м году на этой стадии сыграл Ежи Янович. Для Хуркача это большой прорыв, который позволил Хуберту установить личный рекорд в мировом рейтинге, вплотную приблизившись к топ-10.



Лучший матч



Карен Хачанов (Россия) [25] – Себастьян Корда (США) – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8



Сразу два шикарных по драматургии матча отыграл российский теннисист Карен Хачанов. Пожалуй, более эпичный состоялся в так называемый Manic Monday, когда проводятся сразу все поединки четвертого круга в одиночном разряде. Хачанов встречался с американцем Себастьяном Кордой и выиграл в пяти сетах. Любопытен этот матч тем, что теннисисты оформили 13 брейков в финальной партии. 13 брейков на траве, Карл. У мужчин. Более того, 12 из 13 брейков пришлись на промежуток из 13 геймов. Для такого уровня это что-то невероятное.



Прорыв турнира – Денис Шаповалов



Было много достойных претендентов в этой номинации, ведь сразу шесть мужчин дебютировали в 1/4 финала Уимблдона (у женщин их было столько же). Но хотелось бы выделить 22-летнего Дениса Шаповалова, в судьбе которого есть и украинский след (его мама родилась во Львове и уехала оттуда в Тель-Авив после распада СССР). До текущего турнира лучшим достижением канадца на Шлемах был выход в 1/4 финала US Open-2020. Кроме того успеха Денис ни разу не заходил во вторую неделю мейджоров. И, наконец, прорвало. После пропуска Ролан Гаррос из-за травмы плеча Шаповалов хорошо подготовился к траве, где в целом выиграл 9 матчей при трех поражениях. На Уимблдоне Денис остановил легендарного Энди Маррея, легко разобрался с действующим полуфиналистом Роберто Баутистой-Агутом и в шикарном матче со счета 1:2 по сетам отправил отдыхать Карена Хачанова. В полуфинальной встрече против Новака Джоковича канадец не выдержал давления и проиграл в трех сетах, хотя шансов имел предостаточно. Молодое канадское поколение теннисистов сейчас очень достойное, будем наблюдать за их успехами и дальше.

Главный неудачник – Стефанос Циципас



Финалист Ролан Гаррос после удачного выступления на грунте и смерти бабушки принял решение отдохнуть перед Уимблдоном и не играть подводящие турниры. Это его и сгубило. Имея неплохую сетку до полуфинала, Циципас проиграл уже на старте турнира. В первом круге Стефанос в трех партиях уступил американцу Френсису Тьяфо, который в итоге добрался до третьего раунда, где уступил Хачанову. По словам Циципаса, нащупать нити игры ему удалось лишь в третьем сете, но уже было слишком поздно.



Наши



К сожалению, в последнее время становится традицией констатация факта о том, что в основной сетке очередного мейджора не нашлось места для украинских мужчин. На этот раз в квалификации сражались Илья Марченко и Сергей Стаховский, их шансы на успех изначально были откровенно небольшими. В результате оба выбыли в полуфинале отбора, проиграв сеяным соперникам. Ждем в ближайшем будущем в квалификации и Виталия Сачко, который потихоньку подбирается к нужному рейтингу.



Женский одиночный разряд. Финал

Эшли Барти [1] – Каролина Плишкова [13] – 6:3, 6:7(4), 6:3



Если Барти многие ожидали увидеть в финале, то присутствие там Плишковой стало большой неожиданностью. Каролина в этом сезоне абсолютно не впечатляла, казалось, что ее сотрудничество с Сашей Баином не приносило чешке абсолютно никакой пользы. Перед Уимблдоном Плишкова впервые за 230 недель выпала из первой десятки, дальнейшие перспективы экс-первой ракетки были туманными. Что еще более странно, именно на Уимблдоне Каролина никогда не показывала каких-то высоких результатов. Да, были два выхода в 1/8 финала, но на этом все. Для теннисистки топ-10 – это весьма скромные показатели.



У Барти практически не было проблем на пути к финалу кроме полуфинального матча с еще одной экс-первой ракеткой Анжелик Кербер, которая также решила вспомнить лучшие годы. И все же, немку удалось дожать на тай-брейке второго сета. Сетка Каролины была легче, но в полуфинале Плишкова в роли андердога добыла волевую победу над второй сеяной Ариной Соболенко. Поэтому она совершенно заслужено сражалась за трофей.



Матч за титул получился конкурентным, хотя поначалу казалось, что австралийка очень быстро преодолеет чешский барьер на пути к трофею. Самые интересные события развернулись в концовке второй партии. Девушки дошли до счета 4:4, после чего Барти оформила брейк, реализовав скрытый матчбол. Любопытно, что в том гейме Плишкова вела 40:0. Но подать на матч Эшли не удалось, а уже на тай-брейке трос несколько раз выручил чешскую теннисистку. Она такими подарками судьбы воспользовалась сполна, но в третьей партии Барти вже же доказала, что на данный момент сильнее.

Выиграв финал Уимблдонского турнира, Барти стала всего третьей представительницей Зеленого континента, которой покорилось это достижение. Ранее титул в Лондоне брали Маргарет Корт (1970) и Ивонн Гулагонг (1971 и 1980). Кстати, Эшли побеждала в Лондоне еще и в юниорах, случилось это ровно 10 лет назад (единственный юниорский Шлем австралийки).



Самый скандальный матч



Третий круг

Айла Томлянович – Алена Остапенко – 4:6, 6:4, 6:2



В отсутствие каких-то фееричных битв между топами хотелось бы выделить один очень интересный матч. Остапенко со счета 4:4 во второй партии проиграла шесть геймов подряд, после чего взяла медицинский тайм-аут. Это очень не понравилось австралийке, которая уже сталкивалась с подобной ситуацией. Томлянович посчитала, что Остапенко хочет сбить ее с ритма и заявила судье на вышке, что соперница соврала о травме. Это ничего не дало, но матч в итоге завершился в пользу Айлы. Во время встречи у сетки после завершения матча латвийка назвала оппонентку худшим игроком в туре, у которого нет уважения к соперникам.

Ostapenko: If you think I am faking, you can talk to the physio.

Tomljanovic: I hope you feel better.

O: your behaviour is terrible. you have zero respect.

T: you are the one to talk.

O: what? so bad so bad. pic.twitter.com/UDIWdFB8RA