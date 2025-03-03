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  4. «Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Италия
03 марта 2025, 14:32 |
957
1

«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика

Франческо Грациани не видит больше Артема в Риме

03 марта 2025, 14:32 |
957
1
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда сборной Италии Франческо Грациани поделился мнением об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.

«Я считаю, что в «Роме» к нему нет большого доверия. Он кажется мне качественным игроком, но у него есть несколько недостатков, поэтому я не в восторге от него.

Если «Рома» найдет возможность продать его, они, вероятно, так и сделают», – сказал бывший футболист в интервью Retesport.

Грациани выступал на позиции нападающего. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году вместе с национальной командой стал чемпионом мира.

Ранее Грациани заявлял, что без Довбика в «Роме» не будет света.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик трансферы Франческо Грациани
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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