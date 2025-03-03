«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика

Легенда сборной Италии Франческо Грациани поделился мнением об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.

«Я считаю, что в «Роме» к нему нет большого доверия. Он кажется мне качественным игроком, но у него есть несколько недостатков, поэтому я не в восторге от него.

Если «Рома» найдет возможность продать его, они, вероятно, так и сделают», – сказал бывший футболист в интервью Retesport.

Грациани выступал на позиции нападающего. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году вместе с национальной командой стал чемпионом мира.

Ранее Грациани заявлял, что без Довбика в «Роме» не будет света.