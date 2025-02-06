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  4. «Без Артема света там не будет». Знаменитый экс-форвард – о Довбике
Италия
06 февраля 2025, 17:20 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:28
983
1

«Без Артема света там не будет». Знаменитый экс-форвард – о Довбике

Франческо Грациани недоволен работой Ромы на трансферном рынке

06 февраля 2025, 17:20 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:28
983
1
«Без Артема света там не будет». Знаменитый экс-форвард – о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда сборной Италии Франческо Грациани подверг критике «Рому» за то, что клуб не сумел купить нового форварда в зимнее трансферное окно.

«Рома» подписала игроков, которые обогащают состав, но мне не кажется, что есть условия для радости. Надо было первоочередно покупать нападающего, а он не пришел.

Теперь нужно молиться Господу, чтобы Довбик был здоров и чтобы он наконец-то вышел на поле, иначе света там не будет», – цитирует бывшего футболиста Retesport.

Франческо Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

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Рома Рим чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Khafre
треба молитися,
ми вболівальники великого позорного клубу Динамо Київ кожен день по нєсколько раз, молимося нашому ребе Гріші Суркісу,
щоб і далі радіти 34 місцю в другосортному клубному європейському турнірі Європи
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