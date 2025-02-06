«Без Артема света там не будет». Знаменитый экс-форвард – о Довбике
Франческо Грациани недоволен работой Ромы на трансферном рынке
Легенда сборной Италии Франческо Грациани подверг критике «Рому» за то, что клуб не сумел купить нового форварда в зимнее трансферное окно.
«Рома» подписала игроков, которые обогащают состав, но мне не кажется, что есть условия для радости. Надо было первоочередно покупать нападающего, а он не пришел.
Теперь нужно молиться Господу, чтобы Довбик был здоров и чтобы он наконец-то вышел на поле, иначе света там не будет», – цитирует бывшего футболиста Retesport.
Франческо Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.
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