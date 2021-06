Источник: Месси договорился о продлении контракта с Барселоной

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство «Барсы» и команда агентов Месси официально объявят о соглашении на следующей неделе.

Новый контракт будет действовать два года, до июня 2023 года. Обе стороны работают над окончательным согласованием деталей в положениях контракта.

Напомним, нынешнее соглашение Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провел всю карьеру в составе каталонского клуба. С «Барселоной» Месси 4 раза становился победителем Лиги чемпионов и 10 раз побеждал в Ла Лиге.

