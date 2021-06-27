Источник: Месси договорился о продлении контракта с Барселоной

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Руководство «Барсы» и команда агентов Месси официально объявят о соглашении на следующей неделе.
Новый контракт будет действовать два года, до июня 2023 года. Обе стороны работают над окончательным согласованием деталей в положениях контракта.
Напомним, нынешнее соглашение Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провел всю карьеру в составе каталонского клуба. С «Барселоной» Месси 4 раза становился победителем Лиги чемпионов и 10 раз побеждал в Ла Лиге.
Lionel Messi’s contract extension with Barcelona is finally coming. 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021
Barça board and Messi’s camp feel now ‘confident’ to officially announce the agreement until June 2023 next week.
Both parties involved are working to fix ‘final details’ on contract clauses. ⏳ pic.twitter.com/dZ0zIsGeB3
Источник — Twitter
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