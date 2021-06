ВИДЕО. Забыл, в какой команде играет. Де Лигт допустил эпичный фэйл

Соперник сборной Украины на Евро-2020 попал в неловкую ситуацию. Защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт допустил эпичный фэйл, перепутав свой клуб в послематчевом интервью:

В июля 2019 года Матейс де Лигт перешел из нидерландского «Аякса» в итальянский «Ювентус» за €75 млн + около €10 млн бонусами.

De Ligt: “Today we had to play long balls quite often, as an Ajax player it just feels weird having to do that all the time.”



• You play for Juventus, btw..



De Ligt: “Yea, as ex-Ajax player..." pic.twitter.com/vwgSHsyIUS