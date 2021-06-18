ВИДЕО. Забыл, в какой команде играет. Де Лигт допустил эпичный фэйл

Соперник сборной Украины на Евро-2020 попал в неловкую ситуацию. Защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт допустил эпичный фэйл, перепутав свой клуб в послематчевом интервью:
- Де Лигт: Нам довольно часто приходилось играть через длинные передачи. Мне, как игроку «Аякса», необычно это делать постоянно.
- Журналист: Вы играете за «Ювентус», кстати.
- Де Лигт: А, да, как бывшему игроку «Аякса».
В июля 2019 года Матейс де Лигт перешел из нидерландского «Аякса» в итальянский «Ювентус» за €75 млн + около €10 млн бонусами.
De Ligt: “Today we had to play long balls quite often, as an Ajax player it just feels weird having to do that all the time.”— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 18, 2021
• You play for Juventus, btw..
De Ligt: “Yea, as ex-Ajax player..." pic.twitter.com/vwgSHsyIUS
Источник — ФК Аякс
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