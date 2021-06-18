ВИДЕО. Забыл, в какой команде играет. Де Лигт допустил эпичный фэйл

Соперник сборной Украины на Евро-2020 попал в неловкую ситуацию

  • 18.06.2021 23:38
  • 1580 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Забыл, в какой команде играет. Де Лигт допустил эпичный фэйл
© Getty Images/Global Images Ukraine. Матейс де Лигт

Соперник сборной Украины на Евро-2020 попал в неловкую ситуацию. Защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт допустил эпичный фэйл, перепутав свой клуб в послематчевом интервью:

  • Де Лигт: Нам довольно часто приходилось играть через длинные передачи. Мне, как игроку «Аякса», необычно это делать постоянно.
  • Журналист: Вы играете за «Ювентус», кстати.
  • Де Лигт: А, да, как бывшему игроку «Аякса».

В июля 2019 года Матейс де Лигт перешел из нидерландского «Аякса» в итальянский «Ювентус» за €75 млн + около €10 млн бонусами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Аякс

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности