Нужна операция. Эриксену имплантируют дефибриллятор

Официальный сайт Федерации футбола Дании сообщил, что полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Евро-2020, предстоит операция на сердце.

Игроку придется имплантировать кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.

О сроках восстановления и возвращении к футболу информации пока нет.

Отметим, что защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд играет с таким дефибриллятором. Ранее у Блинда обнаружили миокардит.



