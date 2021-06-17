Нужна операция. Эриксену имплантируют дефибриллятор

О продолжении карьеры информации пока нет

  • 17.06.2021 12:05
  • 3624 просмотра
  • 4 комментария
Нужна операция. Эриксену имплантируют дефибриллятор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт Федерации футбола Дании сообщил, что полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Евро-2020, предстоит операция на сердце.

Игроку придется имплантировать кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.

О сроках восстановления и возвращении к футболу информации пока нет.

Отметим, что защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд играет с таким дефибриллятором. Ранее у Блинда обнаружили миокардит.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 17.06.2021 12:48
    0
    ForwardLeo, 17.06.2021 12:10
    Здоров'я йому звичайно, але професійно грати з такою штукою в футбол вважаю самогубством ...життя не повинно завершуватись футболом, є багато чого цікавого ,щоб так просто ризикувати .
    В капиталистическом обществе деньги главная ценность, соответственно добровольно отказаться от продолжения футбольной карьеры, которая потенциально может принести миллионы, это роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый.
    Вот когда в другой, правильной модели общества, человек перестанет быть МБП, а, наконец, станет главной ценностью (имеется в виду каждый человек, а не как сейчас поп-звезда или миллиардер), тогда конечно в первую очередь будут оцениваться потенциальные риски.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.06.2021 12:45
    0
    Скорее всего у него АДПЖ,а его очень непросто выявить
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 17.06.2021 12:42
    0
    Аритмия? А откуда она вдруг взялась если судя по предыдущим сообщениям все функциональные тесты показывали, что футболист полностью здоров? Получается, то ли его тестировали так себе, то ли существующие тесты не дают полной картины, а следовательно не способны гарантировать получение точной информации.
    Ссылка
    ForwardLeo
      ForwardLeo, 17.06.2021 12:10
    +5
    Здоров'я йому звичайно, але професійно грати з такою штукою в футбол вважаю самогубством ...життя не повинно завершуватись футболом, є багато чого цікавого ,щоб так просто ризикувати .
    Ссылка
    ForwardLeo
      ForwardLeo, 17.06.2021 12:10
    +5
    Здоров'я йому звичайно, але професійно грати з такою штукою в футбол вважаю самогубством ...життя не повинно завершуватись футболом, є багато чого цікавого ,щоб так просто ризикувати .
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 17.06.2021 12:48
    0
    ForwardLeo, 17.06.2021 12:10
    Здоров'я йому звичайно, але професійно грати з такою штукою в футбол вважаю самогубством ...життя не повинно завершуватись футболом, є багато чого цікавого ,щоб так просто ризикувати .
    В капиталистическом обществе деньги главная ценность, соответственно добровольно отказаться от продолжения футбольной карьеры, которая потенциально может принести миллионы, это роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый.
    Вот когда в другой, правильной модели общества, человек перестанет быть МБП, а, наконец, станет главной ценностью (имеется в виду каждый человек, а не как сейчас поп-звезда или миллиардер), тогда конечно в первую очередь будут оцениваться потенциальные риски.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.06.2021 12:45
    0
    Скорее всего у него АДПЖ,а его очень непросто выявить
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 17.06.2021 12:42
    0
    Аритмия? А откуда она вдруг взялась если судя по предыдущим сообщениям все функциональные тесты показывали, что футболист полностью здоров? Получается, то ли его тестировали так себе, то ли существующие тесты не дают полной картины, а следовательно не способны гарантировать получение точной информации.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности