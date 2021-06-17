Нужна операция. Эриксену имплантируют дефибриллятор

Официальный сайт Федерации футбола Дании сообщил, что полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Евро-2020, предстоит операция на сердце.
Игроку придется имплантировать кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.
О сроках восстановления и возвращении к футболу информации пока нет.
Отметим, что защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд играет с таким дефибриллятором. Ранее у Блинда обнаружили миокардит.
Update regarding Christian Eriksen.— DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021
Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вот когда в другой, правильной модели общества, человек перестанет быть МБП, а, наконец, станет главной ценностью (имеется в виду каждый человек, а не как сейчас поп-звезда или миллиардер), тогда конечно в первую очередь будут оцениваться потенциальные риски.
Вот когда в другой, правильной модели общества, человек перестанет быть МБП, а, наконец, станет главной ценностью (имеется в виду каждый человек, а не как сейчас поп-звезда или миллиардер), тогда конечно в первую очередь будут оцениваться потенциальные риски.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.