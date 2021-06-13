ФОТО. Историческая победа Финляндии на фоне ужасного эпизода с Эриксоном

В субботу сборная Финляндии в своем дебютном поединке финальной стадии чемпионатов Европы обыграла Данию со счетом 1:0.

Но встреча запомнилась еще и ужасным моментом, когда Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболисту сборной Дании оказывали помощь прямо на поле, а болельщики во всем мире с замиранием сердца следили за ситуацией.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею матча Дания – Финляндия.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine.