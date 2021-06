ВИДЕО. Трогательная перекличка фанов Дании и Финляндии в честь Эриксена

Сегодня матч Евро-2020 Дания – Финляндия был прерван в конце первого тайма из-за того, что прямо на поле потерял сознание лидер датчан Кристиан Эриксен.

Игрок был госпитализирован, а фанаты остались на стадионе в ожидании новостей. Болельщики сборной Дании и Финляндии устроили перекличку: финны кричали «Кристиан», а датчане им в ответ «Эриксен»:

🇫🇮 Finland fans: “Christian”

🇩🇰 Denmark fans: “Eriksen”



Fans still inside the stadium are chanting @ChrisEriksen8’s name together. 🙏

pic.twitter.com/djUgg4pS1Q