ВИДЕО. Трогательная перекличка фанов Дании и Финляндии в честь Эриксена

Сегодня матч Евро-2020 Дания – Финляндия был прерван в конце первого тайма из-за того, что прямо на поле потерял сознание лидер датчан Кристиан Эриксен.

Игрок был госпитализирован, а фанаты остались на стадионе в ожидании новостей. Болельщики сборной Дании и Финляндии устроили перекличку: финны кричали «Кристиан», а датчане им в ответ «Эриксен»: