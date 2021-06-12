ВИДЕО. Трогательная перекличка фанов Дании и Финляндии в честь Эриксена

Сегодня матч Евро-2020 Дания – Финляндия был прерван в конце первого тайма из-за того, что прямо на поле потерял сознание лидер датчан Кристиан Эриксен.
Игрок был госпитализирован, а фанаты остались на стадионе в ожидании новостей. Болельщики сборной Дании и Финляндии устроили перекличку: финны кричали «Кристиан», а датчане им в ответ «Эриксен»:
🇫🇮 Finland fans: “Christian”— talkSPORT (@talkSPORT) June 12, 2021
🇩🇰 Denmark fans: “Eriksen”
Fans still inside the stadium are chanting @ChrisEriksen8’s name together. 🙏
pic.twitter.com/djUgg4pS1Q
Источник — Twitter
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Здоров’я Тобі Крістіане, життя ще попереду
Здоров’я Тобі Крістіане, життя ще попереду
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