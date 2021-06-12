ВИДЕО. Трогательная перекличка фанов Дании и Финляндии в честь Эриксена

Болельщики поддержали лидера сборной Дании

  • 12.06.2021 21:34
  • 3657 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Трогательная перекличка фанов Дании и Финляндии в честь Эриксена
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня матч Евро-2020 Дания – Финляндия был прерван в конце первого тайма из-за того, что прямо на поле потерял сознание лидер датчан Кристиан Эриксен.

Игрок был госпитализирован, а фанаты остались на стадионе в ожидании новостей. Болельщики сборной Дании и Финляндии устроили перекличку: финны кричали «Кристиан», а датчане им в ответ «Эриксен»:

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Источник — Twitter

(21 голос)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 12.06.2021 21:46
    +1
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 12.06.2021 21:46
    +3
    От це Європа справжня. Любов і взаєповага.
    Здоров’я Тобі Крістіане, життя ще попереду
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 12.06.2021 21:46
    +3
    От це Європа справжня. Любов і взаєповага.
    Здоров’я Тобі Крістіане, життя ще попереду
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 12.06.2021 21:46
    +1
    Ссылка
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