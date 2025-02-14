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Сборная УКРАИНЫ
14 февраля 2025, 15:30 |
215
0

Стали известны соперники сборной Украины U-16 на турнире развития УЕФА

Соперниками будут греки, финны и венгры

14 февраля 2025, 15:30 |
215
0
Стали известны соперники сборной Украины U-16 на турнире развития УЕФА
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

14 февраля стало известно с кем сыграет юношеская сборная Украины U-16 на Турнире развития УЕФА, который состоится в Финляндии

Соревнования будут проходить с 4-го по 9 мая. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2026 (U-17), будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии и Венгрии.

Молодежную сборную недавно возглавил экс-тренер «Металлиста» Олег Голодюк.

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

04.05.2025

Финляндия – Венгрия (14:00)

Греция – Украина (18:30)

06.05.2025

Венгрия – Греция (13:00)

Украина – Финляндия (17:30)

09.05.2025

Украина – Венгрия (10:00)

Финляндия – Греция (15:00)

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Александр Сильченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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