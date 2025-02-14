Стали известны соперники сборной Украины U-16 на турнире развития УЕФА

14 февраля стало известно с кем сыграет юношеская сборная Украины U-16 на Турнире развития УЕФА, который состоится в Финляндии

Соревнования будут проходить с 4-го по 9 мая. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2026 (U-17), будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии и Венгрии.

Молодежную сборную недавно возглавил экс-тренер «Металлиста» Олег Голодюк.

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

04.05.2025

Финляндия – Венгрия (14:00)

Греция – Украина (18:30)

06.05.2025

Венгрия – Греция (13:00)

Украина – Финляндия (17:30)

09.05.2025

Украина – Венгрия (10:00)

Финляндия – Греция (15:00)