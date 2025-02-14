Стали известны соперники сборной Украины U-16 на турнире развития УЕФА
Соперниками будут греки, финны и венгры
14 февраля стало известно с кем сыграет юношеская сборная Украины U-16 на Турнире развития УЕФА, который состоится в Финляндии
Соревнования будут проходить с 4-го по 9 мая. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2026 (U-17), будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии и Венгрии.
Молодежную сборную недавно возглавил экс-тренер «Металлиста» Олег Голодюк.
Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16
04.05.2025
Финляндия – Венгрия (14:00)
Греция – Украина (18:30)
06.05.2025
Венгрия – Греция (13:00)
Украина – Финляндия (17:30)
09.05.2025
Украина – Венгрия (10:00)
Финляндия – Греция (15:00)
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