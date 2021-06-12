Да здравствует новый король. Джокович не пустил Надаля в финал Ролан Гаррос

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале сербский теннисист в четырех партиях переиграл «короля грунта» Рафаэля Надаля из Испании (№3 ATP). Матч продолжался более четырех часов.
Ролан Гаррос. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2
Это была 58-я встреча теннисистов, Джокович теперь опережает Надаля на две победы (30-28).
В финале Новак сразится против грека Стефаноса Циципаса (№5 ATP).
Надаль проиграл всего третий матч на кортах Ролан Гаррос при 105 победах. В предыдущих 13 полуфиналах он всегда оставлял корт победителем.
Tennis🎾 - Victories against Rafael Nadal at Roland Garros— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) June 11, 2021
Novak Djokovic🇷🇸 - 1/2 finals - 2021
Novak Djokovic🇷🇸 - 1/4 finals - 2015
Robin Söderling🇸🇪 - 4th round - 2009#RolandGarros #RG21
This rivalry remains as good as ever 😤 pic.twitter.com/OwRMYLnKsg— US Open Tennis (@usopen) June 11, 2021
Источник — Sport.ua
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Сеять Медведева, не выигравшего до этого ни одного матча в Париже, выше тринадцатикратного чемпиона РГ - это издевательство над великим испанцем, насмешка над зрителями, и, в целом, полнейшая глупость.
Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
Нереальный теннис, спасибо обоим за игру.
Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
А Джок сегодня сделал мощную заявку на итогового гоата тенниса
Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
Сеять Медведева, не выигравшего до этого ни одного матча в Париже, выше тринадцатикратного чемпиона РГ - это издевательство над великим испанцем, насмешка над зрителями, и, в целом, полнейшая глупость.
Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
А Джок сегодня сделал мощную заявку на итогового гоата тенниса
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