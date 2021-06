Да здравствует новый король. Джокович не пустил Надаля в финал Ролан Гаррос

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.



В полуфинале сербский теннисист в четырех партиях переиграл «короля грунта» Рафаэля Надаля из Испании (№3 ATP). Матч продолжался более четырех часов.



Ролан Гаррос. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2



Это была 58-я встреча теннисистов, Джокович теперь опережает Надаля на две победы (30-28).



В финале Новак сразится против грека Стефаноса Циципаса (№5 ATP).

Надаль проиграл всего третий матч на кортах Ролан Гаррос при 105 победах. В предыдущих 13 полуфиналах он всегда оставлял корт победителем.

Tennis🎾 - Victories against Rafael Nadal at Roland Garros Novak Djokovic🇷🇸 - 1/2 finals - 2021 Novak Djokovic🇷🇸 - 1/4 finals - 2015 Robin Söderling🇸🇪 - 4th round - 2009 #RolandGarros #RG21

