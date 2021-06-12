Да здравствует новый король. Джокович не пустил Надаля в финал Ролан Гаррос

Рафа впервые в карьере проиграл полуфинал Открытого чемпионата Франции

  • 12.06.2021 00:21
  • 1846 просмотров
  • 22 комментария
Да здравствует новый король. Джокович не пустил Надаля в финал Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В полуфинале сербский теннисист в четырех партиях переиграл «короля грунта» Рафаэля Надаля из Испании (№3 ATP). Матч продолжался более четырех часов.
 
Ролан Гаррос. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2
 
Это была 58-я встреча теннисистов, Джокович теперь опережает Надаля на две победы (30-28).
 
В финале Новак сразится против грека Стефаноса Циципаса (№5 ATP).

Надаль проиграл всего третий матч на кортах Ролан Гаррос при 105 победах. В предыдущих 13 полуфиналах он всегда оставлял корт победителем.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 12.06.2021 00:53
    +2
    Maxcrimea10, 12.06.2021 00:44
    Уйдут эти двое, кого смотреть?
    Циципас
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 12.06.2021 00:53
    0
    Stanislav Matusevych, 12.06.2021 00:30
    А мені чомусь здається, що можливі варіанти. Свій головний матч у Парижі Новак уже виграв і десь може вийти на фінал уже підсвідомо переможцем. Хоча, звичайно, якщо Циципас зіграє, як у своєму півфіналі, то чемпіоном Джокович точно буде)
    если жорик выиграет, он станет номер 1 в мире - два карьерных шлема, поэтому игра в финале для жорика будет САМОЙ ВАЖНОЙ !!!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 12.06.2021 00:49
    0
    Сергей Фирсов, 12.06.2021 00:39
    Причем тут собственно, посев от французов?) Вполне логично, по рейтингу ATP, ну и как понимаю, дальше все просто 1 номер вверху, 2 внизу, 3 вверху, 4 внизу, разве не так?
    Расскажете о том, что логично и почему, организаторам Уимблдона - перед посевом их турнира. Посмотрим, что они вам ответят))
    Сеять Медведева, не выигравшего до этого ни одного матча в Париже, выше тринадцатикратного чемпиона РГ - это издевательство над великим испанцем, насмешка над зрителями, и, в целом, полнейшая глупость.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.06.2021 00:49
    +1
    Maxcrimea10, 12.06.2021 00:44
    Уйдут эти двое, кого смотреть?
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 12.06.2021 00:45
    +2
    Да, мы жили в интересное время в теннисе. Таких великих игроков долго не будет
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 12.06.2021 00:44
    +1
    Уйдут эти двое, кого смотреть?
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 12.06.2021 00:44
    -1
    бегунок играл в основном коротко, в то время как человек-паук играл глубоко.. вишенка на торте от человека-паука это разводка бегунка по углам, в том числе с использованием бомбовых коротких кроссов..
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    vvm2068
    online
      vvm2068, 12.06.2021 00:43
    0
    Мне кажется, Рафа в четвертом сете начал прихрамывать
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    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 12.06.2021 00:42
    0
    Жаль, но время не обманешь. Не хватило сил Рафаэлю, а у серба залетало все. Второй сет определяющий был.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.06.2021 00:42
    -2
    introvert, 12.06.2021 00:37
    Я буду только рад, если грек даст настоящий бой. Но будем откровенны: если они оба сыграют в своем сегодняшнем стиле, то матч закончится в трех сетах и где-то за два часа. Для того, чтобы появились варианты, Циципасу нужно прибавлять... ну, или Новаку расслабиться до неприличия))
    Ципа умеет играть лучше, чем сегодня в полуфинале Так что посмотрим. Если не перегорит, то уровень его игры вполне конкурентный. А если еще и Джок не настроится на максимум, то все может быть... Джок хоть и монстр, конечно, но все же не железный он. На Надаля он настроился на все 200%, с Циципасом может быть по другому
    Ссылка
    Сергей Фирсов
    online
      Сергей Фирсов, 12.06.2021 00:41
    +1
    Смотреть финал уже не хочется, после такого матча, есть боязнь увидеть что-то не такое стоящее как вот этот вот, настоящий спектакль, сколько эмоций, БРАВО Рафа, БРАВО Нова!
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 12.06.2021 00:41
    0
    Жаль, конечно, что это не финал
    Ссылка
    Сергей Фирсов
    online
      Сергей Фирсов, 12.06.2021 00:39
    0
    introvert, 12.06.2021 00:25
    Невероятный матч. Вот так вот, благодаря "демократичности" французов, подаривших Медведеву второй номер посева и проход в 1/4 по пустой сетке, настоящий финал мы посмотрели в полуфинале.
    Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
    Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
    Причем тут собственно, посев от французов?) Вполне логично, по рейтингу ATP, ну и как понимаю, дальше все просто 1 номер вверху, 2 внизу, 3 вверху, 4 внизу, разве не так?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 12.06.2021 00:37
    -2
    Я буду только рад, если грек даст настоящий бой. Но будем откровенны: если они оба сыграют в своем сегодняшнем стиле, то матч закончится в трех сетах и где-то за два часа. Для того, чтобы появились варианты, Циципасу нужно прибавлять... ну, или Новаку расслабиться до неприличия))
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 12.06.2021 00:33
    -3
    Новак Джокович!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Нереальный теннис, спасибо обоим за игру.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 12.06.2021 00:32
    -1
    Честно говоря, гегемония Надаля на РГ уже надоела... Молодца, Джокович!
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    Disiny7
    online
      Disiny7, 12.06.2021 00:31
    -2
    Нереальный уровень тенниса, оба красавцы, но джокер уничтожитель
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.06.2021 00:31
    0
    Дякую Джоковичу за те що зупинив Надаля, але в фіналі точно буду за Циципаса.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.06.2021 00:30
    -2
    introvert, 12.06.2021 00:25
    Невероятный матч. Вот так вот, благодаря "демократичности" французов, подаривших Медведеву второй номер посева и проход в 1/4 по пустой сетке, настоящий финал мы посмотрели в полуфинале.
    Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
    Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
    А мені чомусь здається, що можливі варіанти. Свій головний матч у Парижі Новак уже виграв і десь може вийти на фінал уже підсвідомо переможцем. Хоча, звичайно, якщо Циципас зіграє, як у своєму півфіналі, то чемпіоном Джокович точно буде)
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.06.2021 00:29
    0
    introvert, 12.06.2021 00:25
    Невероятный матч. Вот так вот, благодаря "демократичности" французов, подаривших Медведеву второй номер посева и проход в 1/4 по пустой сетке, настоящий финал мы посмотрели в полуфинале.
    Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
    Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
    Все таки верю в Ципу... В победу поверить, конечно, трудно, но верю, что даст бой.
    А Джок сегодня сделал мощную заявку на итогового гоата тенниса
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 12.06.2021 00:25
    +4
    Невероятный матч. Вот так вот, благодаря "демократичности" французов, подаривших Медведеву второй номер посева и проход в 1/4 по пустой сетке, настоящий финал мы посмотрели в полуфинале.
    Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
    Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 12.06.2021 00:53
    +2
    Maxcrimea10, 12.06.2021 00:44
    Уйдут эти двое, кого смотреть?
    Циципас
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 12.06.2021 00:45
    +2
    Да, мы жили в интересное время в теннисе. Таких великих игроков долго не будет
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 12.06.2021 00:49
    +1
    Maxcrimea10, 12.06.2021 00:44
    Уйдут эти двое, кого смотреть?
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 12.06.2021 00:44
    +1
    Уйдут эти двое, кого смотреть?
    Ссылка
    Сергей Фирсов
    online
      Сергей Фирсов, 12.06.2021 00:41
    +1
    Смотреть финал уже не хочется, после такого матча, есть боязнь увидеть что-то не такое стоящее как вот этот вот, настоящий спектакль, сколько эмоций, БРАВО Рафа, БРАВО Нова!
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 12.06.2021 00:53
    0
    Stanislav Matusevych, 12.06.2021 00:30
    А мені чомусь здається, що можливі варіанти. Свій головний матч у Парижі Новак уже виграв і десь може вийти на фінал уже підсвідомо переможцем. Хоча, звичайно, якщо Циципас зіграє, як у своєму півфіналі, то чемпіоном Джокович точно буде)
    если жорик выиграет, он станет номер 1 в мире - два карьерных шлема, поэтому игра в финале для жорика будет САМОЙ ВАЖНОЙ !!!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 12.06.2021 00:49
    0
    Сергей Фирсов, 12.06.2021 00:39
    Причем тут собственно, посев от французов?) Вполне логично, по рейтингу ATP, ну и как понимаю, дальше все просто 1 номер вверху, 2 внизу, 3 вверху, 4 внизу, разве не так?
    Расскажете о том, что логично и почему, организаторам Уимблдона - перед посевом их турнира. Посмотрим, что они вам ответят))
    Сеять Медведева, не выигравшего до этого ни одного матча в Париже, выше тринадцатикратного чемпиона РГ - это издевательство над великим испанцем, насмешка над зрителями, и, в целом, полнейшая глупость.
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 12.06.2021 00:43
    0
    Мне кажется, Рафа в четвертом сете начал прихрамывать
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 12.06.2021 00:42
    0
    Жаль, но время не обманешь. Не хватило сил Рафаэлю, а у серба залетало все. Второй сет определяющий был.
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 12.06.2021 00:41
    0
    Жаль, конечно, что это не финал
    Ссылка
    Сергей Фирсов
    online
      Сергей Фирсов, 12.06.2021 00:39
    0
    introvert, 12.06.2021 00:25
    Невероятный матч. Вот так вот, благодаря "демократичности" французов, подаривших Медведеву второй номер посева и проход в 1/4 по пустой сетке, настоящий финал мы посмотрели в полуфинале.
    Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
    Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
    Причем тут собственно, посев от французов?) Вполне логично, по рейтингу ATP, ну и как понимаю, дальше все просто 1 номер вверху, 2 внизу, 3 вверху, 4 внизу, разве не так?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.06.2021 00:31
    0
    Дякую Джоковичу за те що зупинив Надаля, але в фіналі точно буду за Циципаса.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.06.2021 00:29
    0
    introvert, 12.06.2021 00:25
    Невероятный матч. Вот так вот, благодаря "демократичности" французов, подаривших Медведеву второй номер посева и проход в 1/4 по пустой сетке, настоящий финал мы посмотрели в полуфинале.
    Новак, конечно, велик. Они оба глыбы, но Рафа, как оказалось, все же человек, а не аватар грунтового бога.
    Хотелось бы ошибиться, но, думается, воскресный матч будет простой формальностью.
    Все таки верю в Ципу... В победу поверить, конечно, трудно, но верю, что даст бой.
    А Джок сегодня сделал мощную заявку на итогового гоата тенниса
    Ссылка
    Алексей Янчук
    online
      Алексей Янчук, 12.06.2021 00:29
    0
    Я думаю все ж варто у первому реченні поставити знак запитання. Хоча б з поваги до грека)
    Ссылка
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