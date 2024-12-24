Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) прилетела в Брисбен, Австралия.

Украинская теннисистка опубликовала соответствующее фото в своем Instagram.

Костюк сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене, на котором и откроет новый сезон. Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января. Помимо одиночного разряда, Марта также выступит в одной паре вместе с Аленой Остапенко.

Помимо Костюк, в Брисбене также выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

ФОТО. Первая ракетка Украины прилетела в Брисбен