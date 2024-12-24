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  4. ФОТО. Первая ракетка Украины прилетела в Брисбен
WTA
24 декабря 2024, 12:52 |
345
0

ФОТО. Первая ракетка Украины прилетела в Брисбен

Марта Костюк откроет 2025 год на 500-тысячнике в Австралии

24 декабря 2024, 12:52 |
345
0
ФОТО. Первая ракетка Украины прилетела в Брисбен
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) прилетела в Брисбен, Австралия.

Украинская теннисистка опубликовала соответствующее фото в своем Instagram.

Костюк сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене, на котором и откроет новый сезон. Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января. Помимо одиночного разряда, Марта также выступит в одной паре вместе с Аленой Остапенко.

Помимо Костюк, в Брисбене также выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

ФОТО. Первая ракетка Украины прилетела в Брисбен

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фото Марта Костюк WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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