WTA24 декабря 2024, 12:52 |
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ФОТО. Первая ракетка Украины прилетела в Брисбен
Марта Костюк откроет 2025 год на 500-тысячнике в Австралии
24 декабря 2024, 12:52 |
345
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Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) прилетела в Брисбен, Австралия.
Украинская теннисистка опубликовала соответствующее фото в своем Instagram.
Костюк сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене, на котором и откроет новый сезон. Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января. Помимо одиночного разряда, Марта также выступит в одной паре вместе с Аленой Остапенко.
Помимо Костюк, в Брисбене также выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
ФОТО. Первая ракетка Украины прилетела в Брисбен
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