Бекхэм вошел в Зал славы АПЛ

Английский полузащитник провел блестящий период карьеры в «Манчестер Юнайтед»

  • 20.05.2021 16:53
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Бекхэм вошел в Зал славы АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

46-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм вошел в Зал славы английской Премьер-лиги.

Контракт Бекхэма принадлежал «Манчестер Юнайтед с 1993 по 2003 годы. В составе «красных дьяволов» футболист шесть раз становился чемпионом Премьер-лиги.

Всего Бекхэм провел за «Манчестер Юнайтед» 264 поединка в АПЛ, где забил 62 мяча и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в Зал славы АПЛ был включен нидерландский экс-форвард лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп.

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Источник — Twitter

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