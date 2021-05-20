Бекхэм вошел в Зал славы АПЛ

46-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм вошел в Зал славы английской Премьер-лиги.
Контракт Бекхэма принадлежал «Манчестер Юнайтед с 1993 по 2003 годы. В составе «красных дьяволов» футболист шесть раз становился чемпионом Премьер-лиги.
Всего Бекхэм провел за «Манчестер Юнайтед» 264 поединка в АПЛ, где забил 62 мяча и отдал 70 результативных передач.
Ранее сообщалось, что в Зал славы АПЛ был включен нидерландский экс-форвард лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп.
Driven and industrious, a player who honed his ball-striking ability to see set-pieces and crosses bend majestically— Premier League (@premierleague) May 20, 2021
7️⃣ David Beckham is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/hFJykXSuzB
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.