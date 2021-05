Бекхэм вошел в Зал славы АПЛ

46-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм вошел в Зал славы английской Премьер-лиги.

Контракт Бекхэма принадлежал «Манчестер Юнайтед с 1993 по 2003 годы. В составе «красных дьяволов» футболист шесть раз становился чемпионом Премьер-лиги.

Всего Бекхэм провел за «Манчестер Юнайтед» 264 поединка в АПЛ, где забил 62 мяча и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в Зал славы АПЛ был включен нидерландский экс-форвард лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп.

Driven and industrious, a player who honed his ball-striking ability to see set-pieces and crosses bend majestically



7️⃣ David Beckham is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/hFJykXSuzB